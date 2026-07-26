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26 de julio de 2026

¿ESTÁS TOMANDO BIEN TUS MEDICAMENTOS? ADVIERTEN SOBRE CINCO ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE PUEDEN ALTERAR SU EFECTO

​Especialistas recomiendan prestar atención a las combinaciones entre fármacos y alimentos, ya que algunas pueden reducir la eficacia de los tratamientos o aumentar el riesgo de reacciones adversas.

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Cumplir con el horario y la dosis indicada no siempre es suficiente para que un tratamiento médico sea efectivo. Especialistas advierten que algunos alimentos y bebidas de consumo habitual, como la leche, el café o el jugo de pomelo, pueden modificar la absorción y el efecto de diversos medicamentos.

Óscar Andrades, químico farmacéutico y director técnico de Farmoquímica del Pacífico, explicó que la forma en que se administra un medicamento también influye en su eficacia. "Muchas personas piensan que basta con tomar el medicamento a la hora indicada, pero también es importante considerar con qué se está acompañando esa dosis. Un alimento o una bebida pueden modificar la respuesta del tratamiento, por lo que siempre es recomendable seguir las indicaciones del médico o del químico farmacéutico y leer cuidadosamente las instrucciones del medicamento", señaló.

Entre las interacciones más frecuentes se encuentran los lácteos con algunos antibióticos, ya que el calcio puede disminuir su absorción; el café con la levotiroxina utilizada para tratar el hipotiroidismo; el jugo de pomelo, que puede alterar el metabolismo de diversos fármacos; las verduras de hoja verde con algunos anticoagulantes por su contenido de vitamina K; y el alcohol, que puede aumentar la toxicidad o potenciar efectos adversos de distintos tratamientos.

Los especialistas también recomiendan tomar los medicamentos con agua, evitar consumirlos junto a bebidas alcohólicas, café, leche o jugos cuando no esté indicado, no triturar comprimidos ni abrir cápsulas sin autorización profesional e informar al médico o farmacéutico sobre el uso de vitaminas, suplementos o productos naturales. Además, recuerdan que ante cualquier duda es fundamental consultar con un profesional de la salud antes de iniciar o modificar un tratamiento.


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