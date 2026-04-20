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20 de abril de 2026

MAGALLANES IMPULSA SU FUTURO HORTÍCOLA CON SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIÓN EN EL CULTIVO DE LAS FRUTILLAS

Iniciativa liderada por Corfo a través del PTI Agroalimentos reunió a expertos, productores e instituciones para fortalecer la diversificación productiva, la soberanía alimentaria y nuevas oportunidades de negocio para el agro regional.

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Con una alta convocatoria y poniendo en el centro el desarrollo sostenible del agro austral, se realizó en Punta Arenas el Seminario Internacional “Innovación y Modelos de Negocio para la Frutilla en la Patagonia”, instancia que posicionó a Magallanes como un territorio con creciente potencial hortícola y abrió nuevas perspectivas para el cultivo de frutillas en condiciones extremas.


La actividad fue organizada por el Programa Territorial Integrado (PTI) Agroalimentos Magallanes de Corfo y financiada por el Comité de Desarrollo Productivo Regional, reafirmando el compromiso público con la innovación, la diversificación económica y el fortalecimiento del sector agrícola en la región.


El encuentro se desarrolló en el auditorio de Ingeniería de Universidad de Magallanes, con transmisión vía streaming para facilitar la participación desde distintos puntos del territorio. Durante la jornada, especialistas nacionales e internacionales abordaron materias clave como manejo avanzado del cultivo de frutilla, tecnologías adaptadas a climas australes, eficiencia hídrica, viabilidad económica, instrumentos de fomento y estrategias comerciales para pequeños productores.


El director regional (s) de Corfo, Oscar Strauch Bertín, destacó que este tipo de iniciativas buscan “seguir impulsando el emprendimiento y la innovación en un sector histórico como la agricultura regional”. Añadió que existe una brecha importante en la producción de alimentos y que el cultivo de frutilla surge como una alternativa rentable y con gran proyección para los agricultores. Asimismo, subrayó que el PTI ya genera impacto en territorios como Puerto Natales, Porvenir y Punta Arenas.


Desde el mundo público sectorial, el seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, relevó que la soberanía alimentaria es uno de los pilares fundamentales para Magallanes. En esa línea, valoró el seminario como una oportunidad concreta para transferir conocimientos, capacidades y nuevas alternativas productivas a los agricultores locales. Además, indicó que la frutilla puede transformarse en una opción estratégica para diversificar la matriz agrícola regional, abrir nuevos mercados y fortalecer la producción local.


Uno de los principales focos del seminario fue visibilizar el trabajo que el PTI desarrolla directamente con productores del territorio. Así lo expresó Orita Teca Lepio, agricultora de Puerto Natales y productora de frutillas, quien señaló que participar en el programa piloto del Programa PTI ha sido una experiencia muy valiosa, ya que les entrega acompañamiento permanente, orientación técnica y visitas en terreno para enfrentar los desafíos productivos. También destacó el trabajo coordinado con INDAP e INIA, instituciones que han contribuido con capacitación y fortalecimiento de capacidades.


La jornada también contó con la participación de Karina Tapia, representante de Kadi Cowork, empresa especializada en marketing digital agrícola proveniente de la Región del Maule. La expositora valoró la oportunidad de compartir herramientas para potenciar negocios rurales, abrir nuevos mercados y agregar valor a la producción local. Asimismo, destacó el intercambio de experiencias entre zonas productoras tradicionales y una región emergente como Magallanes.


El seminario incluyó espacios de networking y vinculación entre actores públicos, privados, académicos y productivos, generando nuevas oportunidades de colaboración para el sector hortícola regional.


Con este tipo de acciones, el PTI Agroalimentos Magallanes continúa consolidando un plan de acción orientado a fortalecer la producción local de alimentos, mejorar la competitividad del agro y avanzar hacia una agricultura moderna, resiliente e innovadora en uno de los territorios más australes del mundo.

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