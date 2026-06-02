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2 de junio de 2026

TABSA POTENCIA CONECTIVIDAD A TIERRA DEL FUEGO CON CAMBIOS EN ITINERARIOS

TABSA invita a la comunidad a revisar los itinerarios actualizados en la web tabsa.cl, la aplicación móvil de la compañía y a través de las redes sociales de la empresa.

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Una buena noticia se concretó hoy lunes 1 de junio luego que TABSA implementara una serie de cambios en los itinerarios del servicio de conectividad Punta Arenas – Porvenir. Esta medida permitirá entregar mayor permanencia a los pasajeros y empresas que viajen a Tierra del Fuego respondiendo a una sentida demanda de los usuarios de este tramo.

 

Así lo destacó Sebastián Timis, Subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente, quien indicó que “esta medida demuestra el constante trabajo de la compañía por reforzar la conectividad con Tierra del Fuego, demostrando que siempre estaremos evaluando las necesidades de la comunidad en materia de conectividad y al servicio de nuestros usuarios y clientes”.

 

TABSA invita a la comunidad a revisar los itinerarios actualizados en la web tabsa.cl, la aplicación móvil de la compañía y a través de las redes sociales de la empresa.

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