DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL DE MAGALLANES DESTACA ANUNCIOS CONTENIDOS EN LA PRIMERA CUENTA PÚBLICA DEL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST

​La Delegada Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, valoró los principales anuncios realizados por el Presidente de la República, José Antonio Kast Rist, durante su Primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, instancia que siguió desde la Delegación Presidencial Regional junto a su Gabinete.



La autoridad señaló que el mensaje presidencial reafirmó los compromisos planteados durante la campaña y los primeros meses de Gobierno, con énfasis en materias como empleo, seguridad, fortalecimiento de las instituciones, educación, recuperación de espacios para las familias y reconstrucción del país. “Esta fue la primera Cuenta Pública de nuestro Presidente José Antonio Kast y marcó efectivamente los principales ejes que se han planteado desde el inicio: empleo, reconstrucción del país, confianza en las instituciones, seguridad, educación y la recuperación de espacios para las familias y los niños”, indicó la Delegada.



Si bien no se anunciaron medidas exclusivas para Magallanes, Farías destacó iniciativas que tendrán impacto directo en la región, entre ellas el fortalecimiento del turismo mediante un proyecto de ley orientado a potenciar el trabajo durante las temporadas de mayor actividad, además del refuerzo de distintas áreas estratégicas del Estado, incluyendo el control y resguardo de las fronteras. “Se entregaron mensajes muy importantes para las zonas extremas. El Presidente fue claro al señalar que no podemos permanecer rezagados ni aislados, sino que desde regiones como Magallanes también podemos contribuir a construir el país”, afirmó.



En materia de salud, la Delegada relevó el avance de la alerta oncológica impulsada por el Gobierno al inicio de su gestión, destacando el trabajo realizado en la región.



“El Presidente dio cuenta de los avances de la alerta oncológica decretada en los primeros días de Gobierno. En Magallanes hemos sido un ejemplo en esta materia, porque incluso sin contar aún con todos los recursos, ya se ha implementado un plan de gestión que supera el 70% de avance”, señaló.



Asimismo, destacó el llamado realizado por el Mandatario a evaluar los resultados del Gobierno con una mirada de mediano plazo. “El mensaje central es que en dos o tres meses no se puede cambiar una realidad construida durante muchos años, pero sí estamos poniendo todos los esfuerzos como Gobierno para avanzar hacia una mejor calidad de vida para las personas, que fue el compromiso asumido con la ciudadanía”, sostuvo.



Antártica y presencia del Estado



La Delegada también valoró especialmente las referencias realizadas por el Presidente a la Antártica durante su discurso, considerándolas una señal del compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la presencia nacional en el territorio antártico.



“El Presidente saludó expresamente a la Antártica en su intervención, lo que constituye una señal muy importante. Hace pocos días estuvo además en la región el ministro de Defensa, y parte de nuestra misión como Gobierno y como Estado es fortalecer la presencia de Chile en la Antártica”, indicó.



La autoridad agregó que actualmente se encuentran trabajando iniciativas de inversión vinculadas al territorio antártico junto a distintas secretarías regionales ministeriales.



Hidrógeno verde y desarrollo productivo



Respecto de las referencias realizadas por el Mandatario al desarrollo del hidrógeno verde, Farías señaló que el Gobierno busca generar condiciones que permitan concretar proyectos de inversión vinculados a energías renovables y aprovechar el potencial de regiones como Magallanes.

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“Lo planteado por el Presidente forma parte del plan de reconstrucción que actualmente se discute en el Congreso. Dentro de ese proceso se están revisando aspectos normativos que permitan impulsar inversiones estratégicas. Chile debe avanzar hacia energías renovables que contribuyan al desarrollo económico y al crecimiento local”, explicó.



En ese contexto, destacó que el Ejecutivo busca dar continuidad al trabajo desarrollado en años anteriores para materializar proyectos concretos en esta industria.

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“El Presidente señaló que el hidrógeno verde debe dejar de ser solamente un sueño. Esta es una política que comenzó con la primera Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde durante el segundo Gobierno del Presidente Piñera, continuó durante la administración del Presidente Boric, y ahora queremos avanzar en la concreción de proyectos de inversión que beneficien especialmente a la zona sur del país”, concluyó.

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La Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena reafirmó su compromiso con la implementación de las iniciativas impulsadas por el Gobierno y con el desarrollo sostenible de la región más austral de Chile.





