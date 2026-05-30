FENADAJ EMPLAZA AL GOBIERNO POR EFECTOS DE LA LEY DE 40 HORAS EN EL SECTOR PÚBLICO

La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) solicitó al Presidente de la República, José Antonio Kast, adoptar medidas para corregir los efectos que, según denuncian, ha generado la implementación de la Ley de 40 Horas en organismos públicos regidos por el Código del Trabajo. La organización calificó la situación como una “paradoja jurídica”, señalando que algunos trabajadores estarían aumentando su permanencia laboral pese a la reducción legal de la jornada.

La federación, que agrupa a funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial entre Arica y Punta Arenas, manifestó su preocupación por las consecuencias derivadas del Dictamen N° D136/2026 de la Contraloría General de la República. Según indicaron, el criterio aplicado establece que, al disminuir la jornada contractual bajo las 43 horas semanales, el tiempo destinado a colación ya no puede ser considerado dentro de la jornada laboral para este grupo de trabajadores.

De acuerdo con FENADAJ, esta interpretación administrativa genera que algunos funcionarios permanezcan hasta 44,5 horas semanales en sus lugares de trabajo, superando incluso los tiempos que mantenían antes de la entrada en vigencia del nuevo tramo de la Ley N° 21.561, que redujo la jornada ordinaria máxima a 42 horas semanales.

La presidenta de la organización, Victoria Escalante, sostuvo que la situación desvirtúa los objetivos asociados a la reducción de jornada laboral. Asimismo, la federación solicitó al Ejecutivo utilizar herramientas legales disponibles para resguardar las condiciones laborales vigentes y evitar diferencias entre trabajadores del sector público. Entre las propuestas planteadas figura la dictación de Decretos con Fuerza de Ley y el ingreso de una iniciativa legal que aborde esta materia de manera general.

La organización también advirtió que el tema coincide con el proceso de implementación del Nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, señalando que mantener la actual interpretación podría generar nuevas diferencias laborales dentro del sistema público vinculado al acceso a la justicia.

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