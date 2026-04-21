SUBSIDIO ELÉCTRICO CONTINÚA VIGENTE CONFORME A LA LEY Y RECURSOS APROBADOS

Ante informaciones difundidas recientemente en distintos medios de comunicación respecto de un supuesto término del subsidio eléctrico, el Ministerio de Energía informa lo siguiente:



1. El subsidio eléctrico se mantiene vigente y continuará operando en los términos establecidos por la ley y conforme a los recursos actualmente aprobados.



2. Para el año 2026, se encuentra confirmada la quinta convocatoria del subsidio, correspondiente al segundo semestre, cuyo proceso contempla:

- Postulación y actualización de datos entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2026.

- Resultados disponibles antes de la segunda semana de agosto.

- Aplicación del beneficio desde septiembre de 2026, distribuido en seis cuotas en la cuenta de electricidad.

3. Los hogares que actualmente reciben el beneficio y mantienen sus condiciones tendrán postulación automática y preferencia, mientras que nuevos postulantes podrán acceder sujeto a disponibilidad presupuestaria.



4. El subsidio está dirigido principalmente a los hogares más vulnerables del país, pertenecientes al 40% de menores ingresos del Registro Social de Hogares.



5. En relación con el proceso de normalización tarifaria y pago de deudas del sistema eléctrico, el Ministerio de Energía informa que:

- Durante los años 2019 a 2023 se adoptaron decisiones de política pública que mantuvieron contenidas las tarifas eléctricas.

- Estas decisiones generaron un desacople entre el costo real de la energía y el precio pagado por los usuarios, acumulando una deuda significativa en el sistema.

- En distribución, el retraso tarifario del período 2020–2024 generó una deuda base cercana a $831.982 millones.

- El descongelamiento tarifario permite normalizar los precios y recuperar gradualmente la deuda acumulada.

- Cabe recordar que estas deudas no se originan en decisiones de la actual administración, sino en políticas adoptadas en años anteriores, cuyos efectos hoy deben ser resueltos.



6. Respecto del nuevo proceso de pago de deuda con empresas distribuidoras, el Ministerio informa que se encuentra trabajando con expertos y parlamentarios para definir una solución que apunta a resolver estas obligaciones sin generar nuevas alzas en las tarifas.

7. Destacamos que el Ministerio cuenta una mesa técnica permanente con parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados como del Senado, que sesiona semanalmente, con el objetivo de evaluar mejoras, eventuales extensiones y sostenibilidad del instrumento.

El Ministerio hace un llamado a informarse por canales oficiales y reitera que el subsidio eléctrico no ha sido eliminado y continúa vigente.