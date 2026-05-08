SEREMI DE ENERGÍA VISITA PROYECTOS DE HIF Y ENAP MAGALLANES Y CONFIRMA RESPALDO DEL GOBIERNO A INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE

Una visita de reconocimiento sobre el estado de avance de los proyectos asociados a energéticos sostenibles (HIF Global) y la industria del hidrógeno verde y sus derivados (ENAP Magallanes), realizó el Seremi de Energía, Marco Antonio Pinto.

FOCO EN CRECIMIENTO Y EMPLEO

Durante la actividad en terreno, el Seremi Pinto enfatizó que los focos del recorrido por el proyecto de planta piloto de hidrógeno verde de ENAP Magallanes, y los de HIF Global ―el de e-combustibles Haru Oni y el eólico Faro del Sur―, “responden al reimpulso que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast está imprimiendo a la industria del hidrógeno verde y sus derivados”, dijo.

El titular regional de Energía subrayó que la visita “confirma el interés de nuestro Gobierno por garantizar la materialización de los proyectos, con mayor seguridad regulatoria para los inversionistas, sin bajar los estándares, pero simplificando los procesos”.

En esta misma línea Pinto agregó: “estamos trabajando intersectorialmente junto a otras carteras como Economía, Ciencia y Medio Ambiente para mantener lo bueno que se ha hecho y optimizar lo que sea necesario a fin de retomar el ritmo de crecimiento y apurar la concreción de iniciativas dentro de plazos razonables.

” Porque esto, en definitiva, significará nuevos y buenos puestos de trabajo para hombres y mujeres de la región; mujeres a quienes en los últimos años el desempleo les ha afectado más”.

AVANCES

Junto con dar una señal de apoyo al desarrollo de la industria del hidrógeno verde y sus derivados, el Seremi Pinto se interiorizó sobre los progresos que registra el proyecto piloto de ENAP Magallanes y los de HIF Global.

Respecto al primero, Pinto aplaudió la velocidad y consistencia con que ha progresado la obra que registra a la fecha un noventa por ciento de avance en cuanto a su construcción.

En este sentido, el Seremi Pinto resaltó el proceso liderado por ENAP Magallanes.

“Es gratificante ver que este proyecto se ha ido materializando; y estamos expectantes frente a las posibilidades que se despliegan cuando entre en operación como, por ejemplo, generar un energético sostenible para sus procesos internos, ayudar a formar una demanda interna del hidrógeno y sus derivados, crear valor y conocimiento al servicio de la comunidad magallánica”, precisó el Seremi de Energía.

Por su parte, el Gerente de ENAP Magallanes, Rodrigo Bustamante valoró la visita, la que calificó como “muy provechosa, pues pudimos mostrar a la nueva autoridad regional de Energía tanto las instalaciones de Laredo y su funcionamiento, como los importantes avances que lleva nuestra planta piloto de hidrógeno verde y las proyecciones que como empresa tenemos”.

NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO

Sobre las iniciativas impulsadas por HIF Global, el Seremi reconoció el esfuerzo de la empresa por innovar y ya estar produciendo combustibles sintéticos cero emisiones (planta Haru Oni) gracias a la energía eólica de Magallanes.

Pinto también destacó que el otro proyecto de HIF (Faro del Sur), recientemente recibió la aprobación en la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) por tanto ya cuenta con su respectiva Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

“Es importante subrayar que la institucionalidad medioambiental en este caso particular ha realizado un trabajo impecable, y lo propio ha hecho la empresa al cumplir con todas las exigencias y los estándares regulatorios en la materia”, partió señalando el Seremi de Energía.

“Nos entusiasma saber que el proyecto Faro del Sur cuente con RCA, pues eso implica iniciar obras con una inversión total de US $500 millones. Esto se traducirá en nuevas fuentes de empleo. Según la empresa, en fase de construcción (que dura 24 meses aproximadamente), se requerirán para levantar el parque eólico compuesto por 62 torres, unos 310 puestos de trabajo, mientras que, en fase de operación, 35”.

Con relación a la planta de combustibles sintéticos de Cabo Negro, HIF informa que su inversión total es de US $830 millones, 600 puesto de trabajo en etapa constructiva y alrededor de 400 para su operación.

Sobre esto, el Seremi Marco Antonio Pinto sostuvo que retomar la senda del crecimiento como uno de los principios rectores del Ministerio de Energía y el Plan de Reconstrucción Nacional, “es sinónimo de empleo bien remunerado, conocimiento técnico, tecnológico y reposicionamiento de Magallanes como zona que, equilibrando el resguardo de su entorno, al mismo tiempo resulta atractiva para invertir”.