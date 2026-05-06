MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ABRE INSCRIPCIONES PARA FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL

La Municipalidad de Punta Arenas informó el inicio del proceso de inscripciones para una nueva versión del Festival del Cantar Vecinal, iniciativa que forma parte del calendario de las Invernadas 2026 y que busca fortalecer la participación comunitaria a través de la música.

El encargado de la Unidad de Eventos Municipales, Javier Biskupovic, detalló que las bases ya se encuentran disponibles tanto en formato presencial como digital. "Las bases pueden retirarse en la Municipalidad, en la oficina de la Unidad de Eventos, ubicada en Avenida Independencia 826, segundo piso, o descargarse desde el sitio web www.puntaarenas.cl. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de mayo", indicó.

El evento se desarrollará los días 12 y 13 de junio en el Teatro Municipal José Bohr y contempla la participación de representantes de juntas de vecinos de la comuna. Cada organización podrá inscribir hasta tres participantes, quienes deberán completar una ficha que debe ser presentada de manera presencial y firmada por la directiva correspondiente.

Desde la organización se explicó que, en caso de superar los doce inscritos, se realizará una etapa de preselección el próximo 16 de mayo, instancia que permitirá definir a los participantes que avanzarán al certamen principal.

Biskupovic destacó que esta actividad es una de las tradicionales dentro del calendario de invierno. "Está dirigida a las vecinas y vecinos de Punta Arenas, quienes participan representando a sus juntas de vecinos, lo que permite reforzar el sentido de identidad y pertenencia en cada sector", señaló.

El certamen contempla premios para los tres primeros lugares, con montos de $1.200.000 para el primer lugar, $800.000 para el segundo y $500.000 para el tercero.