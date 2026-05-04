¿PENSANDO EN CAMBIAR EL REFRIGERADOR? GUÍA PARA ELEGIR ENTRE LOS MEJORES MODELOS DE 2026

​En el mercado existen modelos Top Freezer, Bottom Freezer, Side by Side y opciones No Frost que se adaptan a distintos hogares. Samsung, LG, Midea, Hisense, Fensa y Mademsa aparecen entre las marcas presentes en esta categoría, con alternativas que varían según tamaño, tecnología y presupuesto.



Un electrodoméstico de uso diario



El refrigerador es uno de los aparatos más importantes dentro de una vivienda. Funciona durante todo el día y cumple una tarea básica para cualquier familia: conservar alimentos, bebidas y preparaciones en buen estado.



Por eso, renovar este equipo no debería depender solo del precio o del diseño. También es necesario revisar cuánto espacio hay disponible, cuántas personas viven en la casa y qué tipo de alimentos se almacenan con mayor frecuencia.



En hogares donde se compran productos para varios días, la capacidad interior y el freezer pueden ser determinantes. En espacios más pequeños, en cambio, puede ser más importante contar con un refrigerador compacto, eficiente y fácil de ubicar.



Cuándo conviene cambiar el refrigerador



Una pregunta frecuente es cuándo corresponde renovar este electrodoméstico. La respuesta depende de varias señales.



Si el refrigerador enfría poco, genera escarcha de forma constante, emite ruidos extraños o mantiene temperaturas irregulares, puede estar perdiendo eficiencia. Lo mismo ocurre cuando el consumo eléctrico aumenta sin una explicación clara.



También puede ser momento de cambiarlo si el espacio interior ya no alcanza. Cuando los alimentos quedan apretados, el aire frío circula peor y cuesta más mantener el orden.



Un refrigerador que no responde a la rutina del hogar puede afectar la conservación de los alimentos y aumentar el gasto energético.



Capacidad y medidas antes de comprar



Antes de elegir un modelo, lo primero es medir el lugar donde será instalado. Se debe considerar ancho, alto, profundidad y espacio para abrir las puertas.



También hay que dejar margen para la ventilación. Instalar el refrigerador demasiado ajustado puede afectar su funcionamiento y reducir su vida útil.



¿Cuántos litros necesita una familia? Para una o dos personas, un modelo mediano puede ser suficiente. Para tres o más integrantes, conviene revisar opciones sobre los 300 litros, especialmente si se realizan compras semanales.



La capacidad no solo se mide en litros. También importa cómo está distribuido el interior, si tiene bandejas ajustables, cajones para frutas y verduras, compartimentos en la puerta y un freezer adecuado para el uso diario.



Tipos de refrigeradores disponibles



​En el mercado existen distintos formatos. Los refrigeradores Top Freezer tienen el congelador en la parte superior. Son modelos tradicionales, prácticos y adecuados para cocinas medianas.



Entre las alternativas de este tipo se pueden encontrar equipos como el Samsung RT25FARADS8/ZS de 255 litros o el LG VT27KPY de 264 litros. Son formatos pensados para quienes buscan una solución funcional para el uso cotidiano.



Los Bottom Freezer ubican el congelador en la parte inferior. Esto permite dejar la zona de refrigeración a una altura más cómoda, algo útil para quienes usan con mayor frecuencia frutas, verduras, lácteos y alimentos frescos.



En esta categoría aparecen modelos como el LG LB33MPP de 306 litros, el Samsung RB33J3230SA/ZS de 328 litros o el Midea MDRB380FGE50 de 270 litros.



También están los refrigeradores Side by Side, que ofrecen dos puertas verticales y mayor capacidad. Suelen ser recomendables para familias grandes o para hogares donde se necesita más espacio de freezer y refrigeración.



Modelos como el Samsung RS57DG4000M9ZS de 564 litros, el LG GS51MPP de 509 litros, el LG GS66SPY de 638 litros o el Fensa SFX440B de 436 litros son ejemplos de este formato.



Qué significa No Frost y por qué importa



Uno de los términos más comunes al buscar un refrigerador es No Frost. Esta tecnología evita la acumulación de escarcha en el freezer y reduce la necesidad de descongelar el equipo manualmente.



Para el uso diario, esto representa una ventaja importante. Permite mantener el interior más limpio, facilita el mantenimiento y ayuda a conservar mejor la circulación del aire frío.



¿Conviene elegir No Frost? En la mayoría de los hogares, sí puede ser una alternativa práctica, especialmente cuando el refrigerador se usa de manera intensiva o se abre varias veces durante el día.



Los modelos de frío directo también siguen presentes en el mercado. Pueden ser más simples y económicos, pero requieren mayor atención para evitar acumulación de hielo.



Consumo energético y tecnología inverter



El refrigerador permanece encendido las 24 horas. Por eso, el consumo energético es uno de los factores más importantes antes de comprar.



Un modelo eficiente puede ayudar a controlar el gasto eléctrico mensual. Para eso conviene revisar la etiqueta energética, el tamaño del equipo y el tipo de motor.



La tecnología inverter es una de las más valoradas en los modelos actuales. Su función es regular el trabajo del compresor según la necesidad de frío, en lugar de funcionar siempre con la misma intensidad.



Esto puede ayudar a reducir ruido, mantener temperaturas más estables y mejorar el rendimiento general del equipo.



Elegir un refrigerador eficiente no significa comprar el más grande, sino el que mejor se ajusta al uso real del hogar.



Samsung entre las opciones de refrigeración



Samsung cuenta con refrigeradores de distintos formatos, desde modelos Top Freezer hasta alternativas Bottom Freezer y Side by Side. La marca suele asociarse con diseño moderno, buena distribución interior y tecnologías orientadas al uso cotidiano.



Un refrigerador samsung puede ser una opción para quienes buscan capacidad, sistema No Frost, enfriamiento uniforme y diferentes configuraciones de espacio.



Entre los modelos de referencia aparecen el Samsung RT25FARADS8/ZS, el Samsung RB33J3230SA/ZS y el Samsung RS57DG4000M9ZS. Cada uno responde a necesidades distintas, desde cocinas medianas hasta hogares que requieren mayor capacidad.



La recomendación es revisar medidas, litros, tipo de freezer, consumo energético y funciones disponibles antes de tomar una decisión.



LG y la conservación de alimentos



LG también figura entre las marcas más buscadas en refrigeración. Sus modelos suelen incorporar tecnologías orientadas a la eficiencia, el bajo ruido y la estabilidad de temperatura.



Un refrigerador lg puede ser considerado por quienes priorizan conservación de alimentos, tecnología inverter y sistemas de enfriamiento pensados para mantener condiciones más uniformes al interior del equipo.



Entre las opciones de referencia están el LG VT27KPY de 264 litros, el LG LB33MPP de 306 litros, el LG GS51MPP de 509 litros y el LG GS66SPY de 638 litros.



En este caso, también conviene comparar el formato del modelo, el tamaño disponible en la cocina y la capacidad requerida por el hogar.



Otras marcas presentes en el mercado



Aunque Samsung y LG concentran buena parte de las búsquedas, no son las únicas alternativas disponibles.



Midea ofrece modelos Top Freezer, Bottom Freezer y Side by Side, con opciones que pueden ser atractivas para quienes buscan capacidad y funcionalidad.



Hisense también ha ganado presencia con refrigeradores de diseño simple y prestaciones orientadas al uso familiar.

Fensa y Mademsa mantienen una presencia conocida en Chile, con modelos pensados para hogares que buscan soluciones prácticas, capacidades medias y formatos tradicionales.



Incluir distintas marcas en la comparación permite tomar una decisión más informada. No siempre la marca más reconocida será la más adecuada para todos los casos.



Cómo elegir según el tipo de hogar



Para una familia numerosa, la capacidad es uno de los puntos más importantes. En esos casos, un refrigerador sobre los 300 litros, con buen freezer y bandejas resistentes, puede resultar más conveniente.



Para departamentos o cocinas pequeñas, las medidas son determinantes. Un equipo puede ofrecer buena capacidad, pero si la puerta no abre bien o dificulta el paso, terminará siendo poco práctico.



¿Se compra una vez por semana o varias veces al mes? Esa respuesta ayuda a definir si conviene priorizar freezer, cajones grandes o mayor espacio para productos frescos.



En hogares donde se cocina a diario, la distribución interior cobra más importancia. En viviendas donde se almacenan congelados, el freezer puede ser el punto decisivo.



Recomendaciones para mantenerlo en buen estado



Después de comprar un refrigerador, el uso diario también influye en su rendimiento.



No conviene sobrecargarlo, ya que el aire frío necesita circular. También es recomendable ordenar los alimentos por tipo y evitar dejar la puerta abierta durante mucho tiempo.



Las gomas de las puertas deben cerrar bien. Si pierden presión o quedan sueltas, el equipo puede trabajar más de lo necesario.



También es útil limpiar bandejas, revisar fechas de vencimiento y ubicar los alimentos de mayor consumo en lugares visibles.



Un refrigerador bien instalado, limpio y ordenado puede conservar mejor los alimentos y funcionar de forma más eficiente durante más tiempo.



Cambiar el refrigerador puede mejorar la organización de la cocina, la conservación de alimentos y el consumo energético del hogar.



En 2026, las alternativas disponibles incluyen modelos No Frost, Top Freezer, Bottom Freezer y Side by Side, con capacidades y tecnologías para distintos tipos de vivienda.



Samsung, LG, Midea, Hisense, Fensa y Mademsa ofrecen opciones dentro de esta categoría. La elección final dependerá del espacio disponible, la cantidad de integrantes del hogar, los hábitos de compra y el presupuesto de cada familia.

