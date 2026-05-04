DÍA DEL BOMBERO FORESTAL: CONAF RELEVA EL COMPROMISO Y TRAYECTORIA DE BRIGADAS FORESTALES EN MAGALLANES

En el marco del Día Internacional del Bombero Forestal, que se conmemora cada 4 de mayo, Cristian Arriagada Vera, jefe de la Brigada Lenga 3 del sector Andino, y Marcelo Pérez Guerrero, asistente de operaciones de Deprif Magallanes, participaron esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordaron la relevancia de esta fecha y el trabajo desarrollado por las brigadas forestales en la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

La conmemoración recuerda la valentía y compromiso de quienes se desempeñan como brigadistas forestales, protegiendo los ecosistemas y enfrentando incendios en condiciones muchas veces extremas. Asimismo, honra la memoria de quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su labor. Esta fecha fue instaurada en 1998 tras una tragedia ocurrida en Canadá, marcando un hito a nivel internacional en el reconocimiento de esta profesión.

Durante la conversación, ambos representantes de Conaf destacaron la experiencia acumulada en la región, donde Arriagada cuenta con 18 años de servicio y Pérez con una década de trayectoria. En ese contexto, relevaron el trabajo sostenido de las brigadas forestales en la prevención, detección y combate de incendios, especialmente en un territorio caracterizado por sus condiciones climáticas y geográficas particulares.

Además, se enfatizó la importancia de la educación y concientización de la ciudadanía para evitar emergencias, considerando que gran parte de los incendios forestales son provocados por acción humana. En este sentido, hicieron un llamado a la responsabilidad y al cuidado del entorno natural, especialmente en temporadas de mayor riesgo.

El Día Internacional del Bombero Forestal se transforma así en una instancia no solo de reconocimiento, sino también de reflexión sobre el rol fundamental que cumplen estos equipos en la protección del patrimonio natural de la región y del país.





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