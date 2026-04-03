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3 de abril de 2026

CONAF REFUERZA MEDIDAS DE SEGURIDAD EN SENDERO BASE TORRES POR DESHIELOS Y PRESENCIA DE NIEVE

​Se exige equipamiento adecuado ante condiciones de alta exigencia en el Parque Nacional Torres del Paine.

Nieve Base Torres

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) reforzó el llamado a visitantes que realizan el sendero Base Torres, en el Parque Nacional Torres del Paine, debido a la presencia de deshielos y acumulación de nieve en distintos tramos del recorrido.

De acuerdo con el monitoreo realizado por guardaparques, se han detectado zonas con deshielos producto de las recientes precipitaciones, además de una acumulación de entre 40 y 50 centímetros de nieve en el sector del mirador Base Torres.

Ante estas condiciones, personal de CONAF se encuentra supervisando el acceso al sendero, verificando que los visitantes cuenten con el equipamiento mínimo requerido, como microcrampones, bastones de trekking y vestimenta adecuada para transitar en condiciones de montaña.

La medida se mantiene vigente desde la semana pasada y será evaluada de forma permanente según las condiciones del terreno, pudiendo ajustarse en función de la seguridad de quienes visitan el parque.

Desde la institución también se informó que un evento registrado recientemente en un tramo de administración privada no afecta el normal desarrollo de la actividad, aunque refuerza la importancia de cumplir con las medidas de seguridad.

Finalmente, se reiteró que la información oficial y actualizada debe ser consultada exclusivamente a través de los canales institucionales de CONAF y del Parque Nacional Torres del Paine.



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CONAF NO PERMITIRÁ ACCESO DE VISITANTES A BASE TORRES SI NO CUENTAN CON LA IMPLEMENTACIÓN ADECUADA

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