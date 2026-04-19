ALCALDESA DE TORRES DEL PAINE PRESENTA CUENTA PÚBLICA 2026 DESTACANDO INVERSIÓN, OBRAS Y PROYECTOS PARA CERRO CASTILLO

En el Salón de Eventos Gabriela Mistral de Villa Cerro Castillo, y en cumplimiento de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas Rodríguez, presentó la cuenta pública 2026 correspondiente a la gestión 2025. La actividad se realizó ante el Concejo Municipal, autoridades regionales y provinciales, además de vecinos y vecinas de la comuna.

Durante la exposición, la jefa comunal entregó un balance detallado del trabajo desarrollado por los distintos departamentos municipales, incluyendo programas, proyectos, convenios e inversiones. Asimismo, abordó las diligencias solicitadas por la Contraloría General de la República, con el objetivo de transparentar el quehacer institucional y el uso de recursos públicos.

Tras la presentación, la alcaldesa destacó el cierre de obras pendientes y el énfasis puesto en el área social. También valoró el trabajo de funcionarios municipales y del Concejo, señalando que han sido clave para la aprobación de iniciativas en ámbitos sociales, culturales, deportivos y comunitarios.

En relación con los desafíos, la autoridad indicó avances en desarrollo vial, incluyendo la pavimentación de caminos hacia el Parque Nacional Torres del Paine. Además, proyectó nuevas gestiones para 2026, poniendo atención en iniciativas como el Plan de Zonas Extremas, que considera proyectos relevantes para la comuna, entre ellos la llegada del gas natural a Cerro Castillo y la extensión del tendido eléctrico.

Por su parte, el delegado presidencial provincial, Liber Lazo Navarro, valoró la presentación, calificándola como completa y destacando que entrega información necesaria para comprender la gestión comunal. Entre los principales hitos de 2025, se mencionaron el mejoramiento de miradores turísticos Grey, Toro y Cuernos, la entrega de viviendas sociales en Villa Cerro Castillo, la pavimentación de calles, convenios de colaboración con Rapa Nui y San Pedro de Atacama, programas de salud y avances en certificación ambiental municipal.

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