Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de abril de 2026

ALCALDESA DE TORRES DEL PAINE PRESENTA CUENTA PÚBLICA 2026 DESTACANDO INVERSIÓN, OBRAS Y PROYECTOS PARA CERRO CASTILLO

​La autoridad comunal detalló la gestión 2025, incluyendo avances en infraestructura, desarrollo vial, programas sociales y proyectos estratégicos para la comuna.

CUENTA PÚBLICA

En el Salón de Eventos Gabriela Mistral de Villa Cerro Castillo, y en cumplimiento de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas Rodríguez, presentó la cuenta pública 2026 correspondiente a la gestión 2025. La actividad se realizó ante el Concejo Municipal, autoridades regionales y provinciales, además de vecinos y vecinas de la comuna.

Durante la exposición, la jefa comunal entregó un balance detallado del trabajo desarrollado por los distintos departamentos municipales, incluyendo programas, proyectos, convenios e inversiones. Asimismo, abordó las diligencias solicitadas por la Contraloría General de la República, con el objetivo de transparentar el quehacer institucional y el uso de recursos públicos.

Tras la presentación, la alcaldesa destacó el cierre de obras pendientes y el énfasis puesto en el área social. También valoró el trabajo de funcionarios municipales y del Concejo, señalando que han sido clave para la aprobación de iniciativas en ámbitos sociales, culturales, deportivos y comunitarios.

En relación con los desafíos, la autoridad indicó avances en desarrollo vial, incluyendo la pavimentación de caminos hacia el Parque Nacional Torres del Paine. Además, proyectó nuevas gestiones para 2026, poniendo atención en iniciativas como el Plan de Zonas Extremas, que considera proyectos relevantes para la comuna, entre ellos la llegada del gas natural a Cerro Castillo y la extensión del tendido eléctrico.

Por su parte, el delegado presidencial provincial, Liber Lazo Navarro, valoró la presentación, calificándola como completa y destacando que entrega información necesaria para comprender la gestión comunal. Entre los principales hitos de 2025, se mencionaron el mejoramiento de miradores turísticos Grey, Toro y Cuernos, la entrega de viviendas sociales en Villa Cerro Castillo, la pavimentación de calles, convenios de colaboración con Rapa Nui y San Pedro de Atacama, programas de salud y avances en certificación ambiental municipal.


SOSTENIBILIDAD-EN-ACCION-2026

ENCUENTRO INTERNACIONAL ABORDA DESAFÍOS DE LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN TORRES DEL PAINE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EXSEREMI DE VIVIENDA EN MAGALLANES SERÁ FORMALIZADO POR PRESUNTO COHECHO AGRAVADO

Leer Más

​La audiencia fue fijada para el 25 de mayo en Punta Arenas, tras una solicitud del Ministerio Público por hechos que habrían ocurrido en 2023.

​La audiencia fue fijada para el 25 de mayo en Punta Arenas, tras una solicitud del Ministerio Público por hechos que habrían ocurrido en 2023.

josé miguel horcos
nuestrospodcast
CUENTA PÚBLICA

ALCALDESA DE TORRES DEL PAINE PRESENTA CUENTA PÚBLICA 2026 DESTACANDO INVERSIÓN, OBRAS Y PROYECTOS PARA CERRO CASTILLO

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
CUENTA PÚBLICA

ALCALDESA DE TORRES DEL PAINE PRESENTA CUENTA PÚBLICA 2026 DESTACANDO INVERSIÓN, OBRAS Y PROYECTOS PARA CERRO CASTILLO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
presidente achm

PRESIDENTE DE LA ACHM CRITICA REPOSICIÓN PARCIAL DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL: “CON EL MUNICIPALISMO NO SE JUEGA”

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
subderegoremagallanes

SUBSECRETARIO SEBASTIÁN FIGUEROA MELO SE REÚNE CON GOBERNADOR DE MAGALLANES PARA CONOCER EL ESTADO DE AVANCE DEL PEDZE