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2 de junio de 2026

PLAN INVIERNO 2026, ARREGLOS EN SECTOR HUERTOS FAMILIARES Y CONECTIVIDAD ANTÁRTICA MARCAN AGENDA DEL MOP EN MAGALLANES

Buenos días región.

seremimop

La implementación del Plan Invierno 2026, los avances en conectividad regional y el estado de proyectos estratégicos marcaron la agenda abordada por el seremi de Obras Públicas de Magallanes, Alejandro Marusic, durante su participación la mañana de este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La autoridad regional aseguró que, a la fecha, la operación invernal del Ministerio de Obras Públicas se desarrolla sin contingencias mayores, gracias al despliegue de personal, maquinaria y coordinación entre distintas reparticiones del ministerio.

“Podemos otorgarle a la comunidad y a los usuarios seguridad vial, que es lo que más nos preocupa”, señaló Marusic, aunque insistió en que la conducción responsable sigue siendo clave durante esta época del año.

Respecto al estado de las rutas, explicó que las condiciones meteorológicas han favorecido el trabajo preventivo, considerando que las nevadas y escarchas han sido menores a temporadas anteriores. En ese contexto, indicó que durante las últimas semanas se han distribuido cerca de 10 toneladas de sal en distintos puntos de la región.

Además, reiteró el llamado a revisar diariamente el estado de las rutas a través de las plataformas digitales del MOP, donde la información comienza a actualizarse desde las primeras horas de la mañana.

Uno de los temas abordados fue la coordinación con la Municipalidad de Punta Arenas para enfrentar puntos críticos asociados al invierno, particularmente en sectores urbanos con problemas recurrentes de infraestructura vial y drenajes.

“Vamos a implementar un trabajo conjunto coordinado para hacer más eficiente nuestro trabajo tanto de la municipalidad como del Ministerio de Obras Públicas”, afirmó.

En relación con Puerto Natales, Marusic se refirió a la compleja situación que afecta al sector de huertos familiares, donde vecinos han manifestado reiteradamente problemas de conectividad debido al deterioro de caminos.

La autoridad reconoció problemas de coordinación entre contratos de vialidad y obras hidráulicas, situación que obligó a intervenir reiteradamente el sector.

“Faltó coordinación. Nos encontramos con esta realidad al asumir y hemos tenido que implementar soluciones de emergencia”, sostuvo.

En ese marco, anunció que si las condiciones climáticas lo permiten, durante jueves y viernes se realizarán trabajos de reperfilado en el denominado Camino 2 del sector, mientras que las obras definitivas proyectan finalizar entre fines de 2026 e inicios de 2027.

Durante la conversación también se abordaron proyectos de infraestructura estratégica vinculados al territorio antártico y zonas extremas. Marusic destacó avances en Bahía Fildes, Puerto Williams y la ruta Vicuña–Yendegaia, iniciativa que calificó como prioritaria para la conectividad austral.

Sobre esta última, destacó la continuidad de convenios con el Cuerpo Militar del Trabajo y aseguró que los recientes acuerdos permitirán retomar faenas que permanecían detenidas.

En materia aeroportuaria, el seremi explicó que la ampliación del Aeropuerto Presidente Ibáñez aún depende del cumplimiento de umbrales establecidos en el contrato de concesión, principalmente relacionados con flujo de pasajeros.

“El primer umbral es alcanzar los 600 mil pasajeros desembarcados al año. Hoy estamos alrededor de los 480 mil”, explicó.

Finalmente, destacó el avance del puente Rubens en Última Esperanza, obra que ya supera el cronograma inicial y que proyecta convertirse en una solución definitiva para uno de los puntos históricamente complejos de la red vial regional.

“Es una obra que entrega mucha más seguridad y que fue diseñada pensando en las grandes crecidas del río”, concluyó.



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