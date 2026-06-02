ELENA BLACKWOOD CHAMORRO ASUME COMO NUEVA ADMINISTRADORA MUNICIPAL TITULAR DE PUNTA ARENAS

La Municipalidad de Punta Arenas confirmó el nombramiento de Elena Blackwood como nueva administradora municipal titular, cargo que asumió oficialmente este lunes 2 de junio, cerrando un extenso período en que esta función fue desempeñada mediante suplencias y subrogancias dentro de la estructura comunal.

La designación fue concretada por el alcalde de la comuna, quien oficializó así el nombramiento de una autoridad considerada estratégica para el funcionamiento interno del municipio, debido a su responsabilidad en la coordinación administrativa y supervisión de las distintas unidades municipales.

Con esta decisión, el municipio busca otorgar estabilidad a una función clave para la gestión comunal, luego de meses en que la ausencia de un titular generó debate al interior de la administración e incluso observaciones por parte de la Contraloría General de la República.

El cargo de administrador municipal cumple un rol central dentro del organigrama municipal, al concentrar funciones relacionadas con la coordinación de políticas internas, supervisión administrativa y apoyo a la implementación de los lineamientos impulsados por la autoridad comunal.

Para asumir este nuevo desafío, Blackwood presentó su renuncia a la Corporación Municipal de Punta Arenas, organismo donde se desempeñaba previamente. Su dimisión fue aceptada por el directorio, permitiendo formalizar su incorporación a la administración central del municipio.

Su llegada también genera movimientos al interior de la Corporación Municipal. Tras su salida, el directorio acordó designar de manera interina a Juan Araya Allendes para asumir temporalmente las funciones administrativas mientras se desarrolla el proceso destinado a proveer el cargo de forma definitiva.

Araya, quien actualmente ejerce como Director de Control, quedará a cargo de la conducción administrativa de la entidad durante este período transitorio.

La designación de Blackwood representa uno de los principales ajustes recientes dentro de la estructura de gestión municipal, en un contexto donde la regularización de cargos estratégicos aparece como uno de los desafíos administrativos de la actual administración comunal.