PATAGONIA LIGHT FESTIVAL ENCIENDE PUNTA ARENAS DESDE MAÑANA JUEVES

Con el doble de intervenciones respecto de su primera edición, este jueves 25 de junio comenzará el Patagonia Light Festival 2026, iniciativa organizada por la Municipalidad de Punta Arenas, presentada por Edelmag y producida por Grupo UNNICO y Manuel Guzmán. Durante ocho días, el evento llenará de luz, arte y tecnología el centro de la ciudad, consolidándose como uno de los principales panoramas culturales y turísticos del invierno en la capital regional.

El festival se desarrollará entre el 25 de junio y el 2 de julio, entre las 18:30 y las 22:00 horas, con 20 puntos lumínicos distribuidos entre el Santuario María Auxiliadora y el edificio consistorial del municipio, transformando calle Bories y la Plaza Benjamín Muñoz Gamero en un gran circuito peatonal para residentes y visitantes.

Entre las principales atracciones destacan los mappings proyectados sobre la Municipalidad de Punta Arenas y el edificio del Instituto Antártico Chileno (INACH), además de un espectáculo de luces en el Monumento a Hernando de Magallanes y diversas instalaciones interactivas distribuidas a lo largo del recorrido.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el crecimiento que ha experimentado el evento y el trabajo conjunto que ha permitido consolidarlo como una de las principales actividades del invierno en la ciudad. "Estamos muy contentos con esta segunda versión, porque hemos duplicado las intervenciones respecto del año pasado. Ya no solo nos concentramos en la Plaza de Armas, sino que extendimos el recorrido por toda calle Bories, desde Sarmiento hasta la plaza. Es un gran esfuerzo municipal, pero también de la empresa privada, especialmente de Edelmag, que desde el primer día creyó en este proyecto y ha sido un socio fundamental para hacerlo realidad", señaló.

La autoridad comunal explicó que calle Bories será peatonalizada diariamente desde las 17:00 horas para permitir el montaje y funcionamiento seguro de las instalaciones. "Queremos invitar a toda la comunidad a recorrer el centro y sorprenderse con una propuesta completamente renovada. El año pasado recibimos a más de 60 mil personas y esperamos que esta segunda versión siga consolidándose como una tradición para Punta Arenas. Este es el único festival de luces de este tipo en Chile y forma parte de una ciudad que ha decidido vivir y disfrutar el invierno", afirmó.

Radonich agregó que existirán cortes y desvíos de tránsito en el perímetro comprendido entre calle Maipú y la Plaza Muñoz Gamero, por lo que llamó a conductores y peatones a planificar sus desplazamientos y respetar la señalización dispuesta para la actividad.

Por su parte, el gerente comercial de Edelmag, Diego Díaz, destacó el compromiso de la compañía con una iniciativa que busca fortalecer la vida cultural y turística de la región. "El año pasado esta actividad superó todas las expectativas y cuando recibimos la invitación para participar nuevamente no dudamos en sumarnos. Como empresa que está por cumplir 130 años entregando energía a Magallanes, creemos que este festival representa una gran oportunidad para la comunidad y para quienes visitan Punta Arenas durante el invierno", indicó.

El Patagonia Light Festival 2026 es presentado por Edelmag y cuenta además con el respaldo de Banco de Chile, Cerveza Austral, Sánchez y Sánchez, Ashley, Almasur, AquaChile y Transpetrol. A ellos se suman diversas instituciones colaboradoras, entre ellas ENAP, Preselec, Pescacisne, Australis, TV Red, la Embajada de Australia, el Instituto Antártico Chileno (INACH), el Centro de Estudios Antárticos del Ejército de Chile, el Santuario María Auxiliadora, Galería Palace y Caja Los Andes, cuyo apoyo ha permitido ampliar la programación y consolidar esta iniciativa como uno de los principales panoramas invernales de Punta Arenas.

Desde el comercio local también valoraron el impacto que genera la actividad. El administrador de Galería Palace, Mario Candia, señaló que los locales extenderán sus horarios de atención para sumarse a la iniciativa. "Nuestra galería permanecerá abierta hasta las 22 horas y la gran mayoría de los locales estará funcionando durante el festival. Queremos colaborar con esta actividad porque ayuda a revitalizar el centro y genera más movimiento para el comercio local. Esperamos que muchas personas recorran estos espacios y que esta iniciativa siga creciendo", manifestó.

El director artístico del Patagonia Light Festival, Manuel Guzmán, invitó a la comunidad a recorrer todas las instalaciones y descubrir las novedades preparadas para esta edición. "Todas las intervenciones estarán funcionando simultáneamente desde las 18:30 hasta las 22:00 horas. Tendremos dos mappings, instalaciones lumínicas, espacios interactivos y muchas sorpresas para que las familias puedan disfrutar. Gracias al apoyo de las empresas y del municipio logramos pasar de 10 a 20 instalaciones, por lo que la experiencia será completamente distinta a la del año pasado", explicó.