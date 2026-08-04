ESTUDIANTES DE DERECHO UMAG COMPETIRÁN EN TORNEO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE

La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de Magallanes dirá presente en la XIX Competencia Internacional de Arbitraje Comercial, que se desarrollará entre el 20 y el 24 de agosto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, reuniendo a 67 equipos provenientes de algunas de las más prestigiosas universidades de América Latina, Estados Unidos y Francia.

La competencia constituye una de las principales instancias de formación práctica para estudiantes de Derecho en la región. Su objetivo es promover el estudio del Derecho Civil, el Derecho Comercial Internacional y el arbitraje mediante la simulación de un juicio arbitral internacional, que contempla una etapa escrita —con la elaboración de memoriales de demanda y contestación— y una fase oral, donde los equipos defienden sus argumentos frente a un panel de árbitros.

El equipo de la UMAG está integrado por Nicolás Sánchez, Catalina Águila, Fabricio Gómez y Benjamín Palma, quienes durante los últimos meses han compatibilizado su formación académica con una intensa preparación para enfrentar este desafío.

Para Nicolás Sánchez, estudiante de cuarto año, la experiencia representa una oportunidad de crecimiento profesional. "Es un gran honor. Me pone muy contento, ya que no solamente viene en búsqueda de un buen trabajo previo, sino que también da una gran oportunidad de cara al futuro", señaló. Además, destacó el valor de que la Universidad de Magallanes participe en este tipo de instancias: "Es muy positivo que de cierta manera se nos integre y así también se empiece a visibilizar la estructura y la comunidad que tenemos aquí en Magallanes".

Una visión similar comparte Catalina Águila, estudiante de tercer año, quien valoró la posibilidad de representar a la universidad y compartir con estudiantes de distintos países. "Es súper emocionante que se nos dé la oportunidad de poder ir, conocer a otros equipos y espero que se haga costumbre que podamos seguir participando año tras año", comentó. Sobre la preparación, explicó que "he tenido que leer muchísimo. Nunca pensé que iba a tener que leer tanto sobre arbitraje internacional... es súper interesante".

Para Fabricio Gómez, de cuarto año, la competencia constituye un primer acercamiento a los desafíos del ejercicio profesional. "Es primera vez que me enfrento a algo tan complejo en relación a la carrera... nos sirve de harto porque es un primer acercamiento a lo que tenemos que exponernos a futuro cuando tengamos que realmente enfrentarnos a situaciones de la vida real", afirmó. También destacó la posibilidad de intercambiar experiencias con estudiantes de otros países y conocer distintas formas de abordar problemas jurídicos.

En tanto, Benjamín Palma, estudiante de tercer año, reconoció que representar a la UMAG constituye un motivo de orgullo. "Es muy importante porque estoy representando a una universidad... Es un orgullo poder representar y llevar el nombre de la universidad a través de nosotros", expresó. Asimismo, valoró el trabajo desarrollado junto a sus compañeros y docentes durante el proceso de preparación.

La docente Sonia Zuvanich Hirmas, académica de la carrera de Derecho y entrenadora del equipo, explicó que esta competencia integra teoría y práctica mediante la resolución de un caso común para todas las universidades participantes, el cual este año aborda materias relacionadas con arbitraje deportivo, cesión de cláusulas arbitrales y nuevos desafíos jurídicos derivados del uso de tecnologías. Durante las audiencias, los estudiantes deberán argumentar tanto desde la posición de demandante como de demandado, enfrentándose a paneles arbitrales integrados por especialistas internacionales.

"Lo interesante aquí es que uno no sabe si le va a tocar demandante o demandado, por tanto el grupo tiene que conocer tanto la estrategia del demandante como del demandado lo mejor posible... finalmente es algo que uno después hace en la profesión", explicó la académica.

Respecto del trabajo desarrollado por el equipo, Zuvanich indicó que la preparación comenzó en mayo con la elaboración de los memoriales escritos y actualmente se concentra en el entrenamiento de los alegatos orales. "Estamos trabajando en hacer los discursos orales... ellos tienen que practicarlo para hacer el mejor desempeño posible", concluyó.