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3 de agosto de 2026

SERNAC MAGALLANES LLAMA A FORMALIZAR RECLAMOS Y REFORZAR EL USO DE SUS CANALES DE ATENCIÓN "NECESITAMOS QUE LOS CONSUMIDORES HAGAN EL RECLAMO POR LA VÍA INSTITUCIONAL"

Buenos días región

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El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) continúa reforzando su presencia en Magallanes mediante operativos territoriales, actividades de educación financiera, nuevos convenios con instituciones públicas y una estrategia orientada a facilitar el acceso de la ciudadanía a los mecanismos de protección de sus derechos.

Así lo señaló el director regional del SERNAC, Matías Salazar Barrera, durante una entrevista concedida la mañana de este lunes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde realizó un balance de las principales acciones impulsadas por el organismo y reiteró el llamado a utilizar los canales oficiales para presentar reclamos.

Uno de los temas abordados fue el conversatorio realizado con personas mayores, instancia en la que los asistentes expusieron las principales dificultades que enfrentan al momento de realizar compras o exigir el cumplimiento de sus derechos como consumidores.

"Nosotros ahí detectamos, de lo que nos comentaban, problemas con hacer efectivo garantías, cambios, el tema probatorio, la boleta. Y en el fondo, nosotros incentivábamos en esa conversación que guardaran los documentos para poder hacer luego la respectiva solicitud de cambios, si es que el producto estaba malo", explicó.

El director indicó que durante la actividad también surgieron inquietudes relacionadas con la accesibilidad de los establecimientos comerciales y recordó que este aspecto forma parte de las obligaciones de los proveedores.

"La accesibilidad es un punto también dentro de los deberes de profesionalidad que debe tener un buen proveedor para entregar un correcto servicio bajo el alero y la visión del SERNAC", afirmó.

Brecha digital y protección frente a fraudes

Otro de los temas que concentró la conversación fue la brecha digital que afecta especialmente a las personas mayores y los riesgos asociados a fraudes electrónicos y bancarios.

En ese contexto, Salazar recordó el convenio suscrito entre el SERNAC y la Fiscalía para fortalecer la protección de los consumidores afectados por este tipo de delitos.

"Nosotros hemos celebrado un convenio de colaboración con Fiscalía al respecto de fraudes bancarios, en donde también buscamos que se amplíe la red de protección. Por un lado, está claro la Ley 20.009 que ve este tema y hay una arista penal que bien trabaja Fiscalía, pero también está el tema de consumidor y cómo queda la persona consumidora respecto a la entidad bancaria y los deberes que la entidad bancaria debe tener para con el consumidor", sostuvo.

Asimismo, señaló que las propias personas mayores solicitaron que el servicio no abandone la atención presencial.

"Nos estaban invitando de todas maneras a que no abandonemos lo físico. De hecho, también parte de venir acá a la radio, de estar en distintos lugares, en operativos, por ejemplo en el Mall... buscamos no perder esa relación, trabajo con juntas de vecinos y otros, que es un desafío constante de vinculación con el medio, con la comunidad, más allá de la página web", indicó.

Más herramientas para consumidores y empresas

Durante la entrevista, el director regional destacó las distintas herramientas disponibles para la ciudadanía, entre ellas el sistema "No Molestar", la teleatención mediante videollamadas y los cursos gratuitos sobre derechos del consumidor y obligaciones de las empresas.

Respecto a la educación para el consumo, destacó que Magallanes mantiene una alta participación de proveedores en las capacitaciones del servicio.

"Afortunadamente ya por segundo año consecutivo la región de Magallanes ha tenido un gran número a nivel nacional. Somos la segunda región, después de la Región Metropolitana, con cantidad de proveedores inscritos al curso para proveedores, lo cual para nosotros es muy positivo", señaló.

Reclamos deben ingresar por la vía oficial

Uno de los principales llamados realizados por Salazar fue a que las personas ingresen formalmente sus reclamos al SERNAC y no se limiten únicamente a expresar sus problemas en redes sociales o programas radiales.

"Necesitamos tener una interconexión con usted como consumidor, que usted nos entregue más antecedentes si es necesario a través de la vía institucional, contactarnos con el proveedor, ver qué nos dice, que se operativiza a través del reclamo un montón de otros trámites posteriores. Si usted no hace el reclamo, no podemos iniciar entonces ese proceso", enfatizó.

Añadió que muchas veces el organismo detecta proveedores con numerosas quejas publicadas en internet, pero sin reclamos formales registrados en el sistema institucional.

Balance regional y nuevos desafíos

En la entrevista también abordó la reciente cuenta pública regional del servicio, donde informó que durante 2025 se registraron cerca de 5.500 reclamos en Magallanes y que durante este año la tendencia continúa al alza.

Según explicó, los principales reclamos corresponden a servicios financieros —especialmente cobros no reconocidos y fraudes bancarios—, comercio minorista, telecomunicaciones, transporte y entretenimiento.

Finalmente, anunció que uno de los objetivos para el próximo período será fortalecer la presencia del SERNAC en comunas fuera de las capitales provinciales, ampliando el despliegue territorial mediante convenios con municipios, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y otras instituciones.

"Ya hemos podido desplegarnos y consolidarnos en las capitales provinciales y lo que vamos a buscar ahora es entrar en aquellas comunas no capital provincial en donde si bien ya hemos estado, queremos estar más", concluyó.



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SERNAC MAGALLANES LLAMA A FORMALIZAR RECLAMOS Y REFORZAR EL USO DE SUS CANALES DE ATENCIÓN "NECESITAMOS QUE LOS CONSUMIDORES HAGAN EL RECLAMO POR LA VÍA INSTITUCIONAL"

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