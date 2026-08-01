CDE PRESENTA QUERELLA POR FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA EN EL CASO “NIÑOS HAITIANOS”

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de su Procuraduría Fiscal de Santiago, interpuso una querella criminal contra quienes resulten responsables por la presunta filtración de información reservada en el denominado caso “Niños Haitianos”. La acción se fundamenta en el delito previsto en el artículo 64, inciso final, de la Ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

La querella, presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se originó tras la divulgación de un preinforme reservado elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) en el marco de una investigación especial. Según informó el CDE, el documento fue difundido en redes sociales y medios de comunicación antes de la publicación del informe final, realizada el 24 de junio de 2026, fecha en que el contenido adquirió carácter público.

De acuerdo con lo señalado por el organismo, la difusión del preinforme vulneró el deber de reserva establecido por la legislación vigente, el cual busca proteger la privacidad y los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes involucrados en este tipo de investigaciones.

A raíz de estos hechos, la Contraloría instruyó un sumario disciplinario, solicitó al Consejo de Defensa del Estado evaluar acciones penales y remitió los antecedentes al Ministerio Público para que investigue la eventual comisión de delitos. Con la querella presentada, el CDE busca establecer la responsabilidad penal de quienes revelaron el contenido del documento reservado.

​

