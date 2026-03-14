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14 de marzo de 2026

DÍA NACIONAL CONTRA EL CIBERACOSO: SEÑALES PARA DETECTARLO Y CÓMO ACTUAR A TIEMPO ANTE CASOS QUE AFECTAN A NIÑOS Y ADOLESCENTES

​Cambios en el comportamiento digital, aislamiento, ansiedad o una baja en el rendimiento escolar pueden ser señales de que un niño o adolescente está enfrentando ciberacoso, una problemática que en Chile se manifiesta con alta frecuencia en entornos educativos.

Ciberacoso

Este sábado 14 de marzo se conmemora el Día Nacional contra el Ciberacoso, una instancia que busca generar conciencia sobre las agresiones que ocurren en espacios digitales y promover una convivencia escolar basada en el respeto, la seguridad y la prevención. En el país se estima que el 51% de estos episodios ocurre en el ámbito educativo, mientras que más del 70% de las denuncias involucran a niñas o adolescentes de sexo femenino.

Entre las señales más frecuentes se encuentran cambios en la relación con el uso del teléfono o de las redes sociales, como evitarlas por completo o, por el contrario, revisarlas de forma constante con ansiedad. A esto pueden sumarse dificultades de concentración, una baja en el rendimiento académico o incluso rechazo a asistir al establecimiento educacional.

A diferencia del acoso tradicional, el ciberacoso puede ocurrir a cualquier hora del día, lo que genera en muchas víctimas la sensación de no tener espacios seguros para desconectarse del hostigamiento. Entre sus consecuencias emocionales más comunes aparecen la ansiedad, la baja autoestima, la tristeza persistente y el aislamiento social, además de problemas de sueño o dificultades para confiar en otras personas cuando la situación se prolonga.

Las formas que adopta este tipo de agresión pueden variar según la edad. En etapas tempranas de la adolescencia suelen manifestarse a través de burlas, exclusión en grupos digitales o difusión de rumores, mientras que en edades mayores pueden incluir la difusión de imágenes privadas o campañas de hostigamiento en redes sociales.

Frente a estos casos, especialistas recomiendan que los adultos generen espacios de diálogo y confianza para que niños y adolescentes puedan hablar sobre lo que ocurre en su vida digital. Escuchar, validar la experiencia, guardar evidencia de los mensajes o publicaciones y reportar el contenido en las plataformas son algunas de las acciones que pueden ayudar a abordar estas situaciones y prevenir mayores consecuencias.


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