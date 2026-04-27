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27 de abril de 2026

INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SALUD MARCARON BALANCE 2025 EN CUENTA PÚBLICA DE TORRES DEL PAINE

Buenos días región.

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Esta mañana, en el programa Buenos días región de Polar Comunicaciones, la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas Rodríguez, abordó una serie de iniciativas y proyectos estratégicos que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna, destacando avances en conectividad, salud e infraestructura.

En materia de desarrollo, la autoridad comunal relevó el impulso de importantes proyectos en el marco del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), señalando que “hay dos proyectos, uno es la energía eléctrica hasta villa cerro guido, el gas natural hacia cerro castillo, proyecto a nivel provincial y que para nosotros nos va a cambiar la vida, son dos proyectos emblemáticos, importantes, y tenemos otro proyecto de infraestructura como el museo y centro de investigación en cerro castillo”.

En el ámbito de la salud, se confirmó la aprobación unánime para la adquisición de nuevas ambulancias para la comuna, iniciativa que supera los 550 millones de pesos. La alcaldesa, junto a un profesional del área, expuso la necesidad de renovar estos vehículos, considerando que la última compra se realizó en 2014. Las nuevas unidades estarán destinadas a la Posta de Villa Cerro Castillo, así como a las avanzadas de salud de Villa Cerro Guido y Villa Monzino, esta última ubicada en el sector de la administración del Parque Nacional Torres del Paine.

Durante la conversación, también se abordaron los principales contenidos de la Cuenta Pública 2026, instancia en la que la autoridad detalló la gestión municipal correspondiente a 2025. En ella, se destacaron avances en infraestructura, desarrollo vial, programas sociales y proyectos estratégicos, poniendo énfasis en el cierre de obras pendientes y el fortalecimiento del área social.

Asimismo, la alcaldesa valoró el trabajo coordinado de los funcionarios municipales y del Concejo, subrayando su rol en la aprobación de diversas iniciativas en ámbitos sociales, culturales, deportivos y comunitarios. Entre los hitos más relevantes del último año, se mencionaron el mejoramiento de miradores turísticos Grey, Toro y Cuernos, la entrega de viviendas sociales en Villa Cerro Castillo, la pavimentación de calles y la concreción de convenios de colaboración con Rapa Nui y San Pedro de Atacama.

En cuanto a los desafíos para el presente año, se proyectan nuevos avances en conectividad vial, incluyendo la pavimentación de caminos hacia el Parque Nacional Torres del Paine, además de la continuidad de proyectos vinculados al acceso a servicios básicos, como el gas natural y la extensión del tendido eléctrico, iniciativas consideradas clave para el desarrollo de la comuna.


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