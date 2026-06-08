SANTO TOMÁS INVITA A LA COMUNIDAD AL SEMINARIO "PUNTA ARENAS, PUERTA DE ENTRADA AL CONTINENTE BLANCO" ESTE MARTES A LAS 17:00 HORAS

En el marco del fortalecimiento de la educación superior y su conexión con el desarrollo estratégico de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el director del área de Turismo y Gastronomía de Santo Tomás Punta Arenas, Jaime Lira, abordó los desafíos formativos y las iniciativas clave de la institución para integrar el territorio antártico en la identidad local y en la preparación de futuros profesionales

Durante su participación en el matinal Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Lira explicó que Santo Tomás imparte las carreras de Hotelería y Turismo y de Servicios Aerocomerciales y Transporte Turístico, orientadas a responder a una industria local de nivel internacional con atractivos únicos en el mundo . Uno de los pilares de este modelo educativo es la vinculación temprana con el medio: "Buscamos que el aprendizaje no solo se base en el aula, sino que el estudiante pueda poner a prueba sus conocimientos en el mundo real desde el primer año" . Muestra de ello son las pasantías iniciales y las visitas guiadas que realizan en conjunto con destacados gremios y empresas del sector

Identidad Magallánica en la Mesa

En el ámbito gastronómico, la formación de Santo Tomás busca dar valor a los productos locales . El director de área comentó que los estudiantes trabajan estrechamente con materias primas nativas de la región, que van desde los clásicos como el cordero y la centolla, hasta el ruibarbo, el calafate y alternativas innovadoras como la salicornia.

Como ejemplo de innovación, Lira recordó un proyecto desarrollado por los alumnos en el que diseñaron ofertas de desayunos con sello estrictamente magallánico para invitar al sector hotelero a diversificar su servicio culinario . "Queremos que el pasajero se lleve una carta de presentación y diga: 'Fui a Magallanes y probé un desayuno que solo encuentro en esta región'", afirmó.

Seminario Antártico: Un llamado a la comunidad

Uno de los hitos más relevantes de la semana es la realización del seminario "Punta Arenas, puerta de entrada al continente blanco", organizado en conjunto por Santo Tomás, Austro Chile y el Nodo Antártico. El evento tendrá lugar este martes 9 de junio a las 17:00 horas en el auditorio de la Cruz Roja, ubicado en la sede de Santo Tomás (Jorge Montt 798, esquina Colón).

Lira hizo hincapié en que esta actividad es gratuita y abierta a todo público, sin límites de edad, ya que busca saldar una deuda educativa respecto al conocimiento de este territorio dentro de la propia comunidad. "Si bien la Antártica forma parte del nombre de nuestra región, históricamente se habla muy poco de ella en la educación básica o media. Para poder sentirnos parte de algo, primero tenemos que conocerlo". El encuentro contará con tres relatores expertos que abordarán la logística, la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente y las oportunidades laborales asociadas a este continente.

Finalmente, el directivo extendió la invitación a todos aquellos jóvenes —y adultos que deseen retomar sus estudios— a acercarse a la sede de la institución en Mexicana 665 para conocer los perfiles académicos de las carreras de turismo y las alternativas de financiamiento como la gratuidad, recordándoles el rol de estas profesiones como "embajadores y piezas clave en la vida de los visitantes".





​

