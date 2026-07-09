FAMILIAS DE MAGALLANES PONEN NOTA 6,6 A JARDINES INFANTILES DE FUNDACIÓN INTEGRA Y VALORAN SU PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS

​Fundación Integra dio a conocer los resultados de la Encuesta a Familias 2025, un sondeo de carácter nacional que arrojó, entre las principales conclusiones regionales, que el 97,9 % de las y los apoderados consultados en Magallanes recomendaría la sala cuna y jardín infantil donde asiste su hija o hijo, junto con evaluar con una nota promedio de 6,6 –en escala de 1 a 7– el servicio educativo que entrega la institución en la región más austral del país.



Los resultados también revelaron que un 99% de las familias considera que el equipo educativo trabaja de manera conjunta con ellas para apoyar el aprendizaje y desarrollo de niñas y niños. Un 98,9% que el jardín infantil promueve distintas formas de participación activa de las familias, mientras que un 95,8% siente que su opinión es escuchada y tomada en cuenta.



Alan Carrasco Concha, director regional de Fundación Integra Magallanes, afirmó que “construir una estrecha alianza entre las familias y los equipos de jardines infantiles es fundamental para desarrollar una labor educativa conjunta. La participación de las familias en la experiencia educativa de niños y niñas, desde la más temprana edad, favorece el logro de múltiples aprendizajes significativos”.



La labor de campo fue realizada por la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica (DESUC), con la finalidad de conocer la opinión de las familias usuarias sobre el funcionamiento de las salas cuna y jardines infantiles de Fundación Integra. Se aplicaron más de 7.200 encuestas en todo Chile, de las cuales 98 correspondieron a la región de Magallanes, abarcando Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.



Aprendizajes significativos



La Encuesta a Familias 2025 también abordó dimensiones vinculadas al bienestar y educación transformadora en los jardines infantiles. Un 99% cree que el jardín utiliza el juego como medio de aprendizaje importante para su hija o hijo, y un 94,8% considera que el jardín ofrece un alto nivel de seguridad y bienestar.



En tanto, frente a la pregunta sobre la importancia de que los niños asistan al jardín infantil, las familias destacaron de manera prioritaria razones vinculadas con lo educativo: el 78,2% señala que “puede aprender cosas nuevas”, el 72,9% refiere que “es importante para su desarrollo” y el 65,7% indica que “comparte con otros niños y niñas”.



Para el director regional de Fundación Integra, esto “refleja la importancia de que niñas y niños asistan de manera permanente a las salas cuna y jardines infantiles, espacios seguros donde pueden descubrir y crear en un ambiente educativo que ofrece diversas oportunidades de juego y aprendizaje, de la mano de equipos de aula que promueven la exploración autónoma, acogen sus necesidades y se capacitan constantemente buscando estrategias que permitan fortalecer el vínculo con las familias”.





