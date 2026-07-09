Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

9 de julio de 2026

AMÉRICA NUEVA, RECIENTES GANADORES DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA, PRESENTAN "LA NOCHE DEL CARNAVALITO"

El reconocido cuarteto vocal magallánico celebrará su exitoso presente musical este sábado 18 de julio en Punta Arenas, en un concierto que repasará su destacada trayectoria internacional y dará vitrina a las grandes promesas de los festivales estudiantiles de la región.

newMerica

​Con el respaldo de una sólida trayectoria que los ha llevado a representar a Chile en el Festival de Cosquín en Argentina y a realizar exitosas giras por Francia, la agrupación folclórica vocal América Nueva regresa a las presentaciones en vivo este sábado 18 de julio a las 22:00 horas.

El evento, titulado "La Noche del Carnavalito", se llevará a cabo en el espacio cultural "Érase una vez" (Coronel Santos Mardones 505, Club de Tenis). El nombre del espectáculo rinde homenaje directo a "Carnavalito de la Patagonia", la obra con la que el conjunto se coronó ganador del Festival Folclórico en la Patagonia 2025. Esta canción, escrita y compuesta por la talentosa cantautora magallánica Eli Moya, será el eje central de una velada diseñada para celebrar la identidad patagónica y la resiliencia del invierno austral.

Para esta ocasión, el cuarteto —integrado por Marcos Vargas, Cristian Salinas, José Ignacio Fernández y Héctor Alvarez— compartirá escena con "La Nueva Semilla de la Patagonia", realizando un viaje sonoro de alta calidad vocal enfocado en la música de raíz latinoamericana.

Fiel a su profundo compromiso cultural, América Nueva ha decidido transformar este esperado reencuentro en una vitrina para el talento joven de la comuna. La noche contará con la participación especial de la cantante e instrumentista Rocío Espinoza, y de la embajada musical del LEUMAG (Liceo Experimental UMAG), representada por tres jóvenes solistas de destacada participación en certámenes escolares, quienes aportarán su probada capacidad vocal y seguridad escénica.

Las entradas ya se encuentran disponibles bajo la modalidad de preventa a un valor de $5.000 por persona, mientras que en puerta tendrán un valor de $7.000. Debido a la alta expectación, la organización solicita realizar reservas anticipadas.

Detalles Clave del Evento:

· Qué: "La Noche del Carnavalito" — América Nueva en vivo.

· Cuándo: Sábado 18 de julio, 22:00 hrs.

· Dónde: Érase una vez (Coronel Santos Mardones 505, Club de Tenis, Punta Arenas).

· Invitados Especiales: Rocío Espinoza y Solistas del LEUMAG.

· Adhesión: Preventa $5.000 / En puerta: $7.000.

· Reservas e Información: Cuenta oficial de Instagram: @AMERICA_NUEVA_

aniversariofachmagallanes

GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53 CONMEMORÓ 49 AÑOS DE SERVICIO EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUJER DE 61 AÑOS FALLECE AL INTERIOR DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles. Personal de salud activó los protocolos de emergencia y efectuó maniobras de reanimación por más de 30 minutos, sin lograr revertir el cuadro.

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles. Personal de salud activó los protocolos de emergencia y efectuó maniobras de reanimación por más de 30 minutos, sin lograr revertir el cuadro.

NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE (1)
nuestrospodcast
detenidosrobosnatales

PDI PUERTO NATALES DETUVO A UN HOMBRE Y UNA MUJER TRAS UNA SEGUIDILLA DE HURTOS EN LA COMUNA

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
newMerica

AMÉRICA NUEVA, RECIENTES GANADORES DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA, PRESENTAN "LA NOCHE DEL CARNAVALITO"

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
consultoraEinas

CONSULTORA AMBIENTAL EINAS DESTACA EL MONITOREO DEL CÓNDOR ANDINO Y LA IMPORTANCIA DE COMPATIBILIZAR DESARROLLO Y CONSERVACIÓN EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PARTIDO COMUNISTA DE MAGALLANES SE REFIERE A MUERTE DE DOS JÓVENES EN VALPARAÍSO

PARTIDO COMUNISTA DE MAGALLANES EXIGE LA REMOCIÓN DEL DELEGADO PRESIDENCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA TRAS POLÉMICAS DECLARACIONES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250