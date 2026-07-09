AMÉRICA NUEVA, RECIENTES GANADORES DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA, PRESENTAN "LA NOCHE DEL CARNAVALITO"

​Con el respaldo de una sólida trayectoria que los ha llevado a representar a Chile en el Festival de Cosquín en Argentina y a realizar exitosas giras por Francia, la agrupación folclórica vocal América Nueva regresa a las presentaciones en vivo este sábado 18 de julio a las 22:00 horas.



El evento, titulado "La Noche del Carnavalito", se llevará a cabo en el espacio cultural "Érase una vez" (Coronel Santos Mardones 505, Club de Tenis). El nombre del espectáculo rinde homenaje directo a "Carnavalito de la Patagonia", la obra con la que el conjunto se coronó ganador del Festival Folclórico en la Patagonia 2025. Esta canción, escrita y compuesta por la talentosa cantautora magallánica Eli Moya, será el eje central de una velada diseñada para celebrar la identidad patagónica y la resiliencia del invierno austral.



Para esta ocasión, el cuarteto —integrado por Marcos Vargas, Cristian Salinas, José Ignacio Fernández y Héctor Alvarez— compartirá escena con "La Nueva Semilla de la Patagonia", realizando un viaje sonoro de alta calidad vocal enfocado en la música de raíz latinoamericana.



Fiel a su profundo compromiso cultural, América Nueva ha decidido transformar este esperado reencuentro en una vitrina para el talento joven de la comuna. La noche contará con la participación especial de la cantante e instrumentista Rocío Espinoza, y de la embajada musical del LEUMAG (Liceo Experimental UMAG), representada por tres jóvenes solistas de destacada participación en certámenes escolares, quienes aportarán su probada capacidad vocal y seguridad escénica.



Las entradas ya se encuentran disponibles bajo la modalidad de preventa a un valor de $5.000 por persona, mientras que en puerta tendrán un valor de $7.000. Debido a la alta expectación, la organización solicita realizar reservas anticipadas.



Detalles Clave del Evento:



· Qué: "La Noche del Carnavalito" — América Nueva en vivo.



· Cuándo: Sábado 18 de julio, 22:00 hrs.



· Dónde: Érase una vez (Coronel Santos Mardones 505, Club de Tenis, Punta Arenas).



· Invitados Especiales: Rocío Espinoza y Solistas del LEUMAG.



· Adhesión: Preventa $5.000 / En puerta: $7.000.



· Reservas e Información: Cuenta oficial de Instagram: @AMERICA_NUEVA_



