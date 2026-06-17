NAZARIOS PRESENTA SU EP DEBUT Y CONSOLIDA UNA NUEVA PROPUESTA MUSICAL DESDE PUERTO NATALES

Luego de dar a conocer el sencillo "Al Abismo", los músicos Enzo Gómez y Sergio Velásquez continúan desarrollando su proyecto conjunto con el lanzamiento de "Nazarios", un EP homónimo de cuatro canciones que profundiza la identidad artística del dúo y marca una nueva etapa en su trayectoria.

La colaboración surgió durante el proceso de grabación del disco de Angel Carmesí, instancia en la que ambos artistas comenzaron a intercambiar ideas y descubrir afinidades creativas. Lo que inicialmente fue una experiencia puntual terminó transformándose en un proyecto musical con identidad propia, capaz de reunir dos formas distintas de entender la composición y la producción.

Disponible desde este 15 de junio en todas las plataformas digitales, "Nazarios" transita por diversos matices del indie pop, combinando melodías melancólicas con momentos de mayor energía e intensidad. El EP fue desarrollado entre los hogares de ambos músicos en Puerto Natales, en un proceso de trabajo colaborativo que se extendió durante varios meses y que permitió construir una propuesta sonora nacida del diálogo constante entre ambos artistas.

Para Sergio Velásquez, conocido artísticamente como Nerho, uno de los aspectos más significativos del proyecto fue la capacidad de integrar dos sensibilidades musicales distintas dentro de una misma obra.

"Todas las canciones tienen una mezcla entre melancolía y energía. Podríamos pensar en una base de pop melancólico, pero esa definición termina quedando corta porque cada tema incorpora elementos y arreglos que lo llevan hacia otros lugares. Lo más interesante fue descubrir cómo nuestras maneras de escribir y componer, siendo tan diferentes, lograron encontrarse de forma natural".

Por su parte, Enzo Gómez destaca el carácter colaborativo de la experiencia y la oportunidad de explorar nuevos caminos creativos.

"Para mí, este EP representa una instancia muy especial. Me permitió salir de mi proyecto personal y compartir el proceso creativo con un artista al que admiro profundamente como Sergio. Más que unir dos estilos, siento que construimos un lenguaje propio. La canción 'No Hay Más Aquí' resume muy bien esa búsqueda, porque refleja con claridad el encuentro entre nuestras formas de componer y contiene una carga emocional que considero fundamental dentro del proyecto".

La producción, mezcla y masterización del EP estuvieron a cargo de Enzo Gómez, mientras que la composición y el desarrollo artístico fueron construidos conjuntamente por ambos integrantes. El resultado es una obra que funciona como carta de presentación para Nazarios y como una declaración de intenciones respecto al futuro del dúo.

Con este lanzamiento, Nazarios reafirma su compromiso con la creación musical independiente desde Puerto Natales, proyectando una propuesta que combina cercanía emocional, exploración sonora y una visión colaborativa que continuará desarrollándose en futuros trabajos.

https://www.youtube.com/watch?v=GOUIHwmlde4

https://www.youtube.com/watch?v=8_A6F2R5xGs

https://www.youtube.com/watch?v=Q-eUCDhreV0

https://www.youtube.com/watch?v=MSrxfFqRalw



