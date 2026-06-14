CON ACTIVIDADES LÚDICAS CONMEMORARON EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL EN PUNTA ARENAS

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, junto a las instituciones que integran el Comité Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CRETI), desarrolló actividades de sensibilización en establecimientos de educación parvularia de Punta Arenas para promover una infancia protegida y libre de trabajo infantil.

La jornada comenzó en la sala cuna Semillita, donde los párvulos participaron en la presentación de un cuento relacionado con la prevención del trabajo infantil. Posteriormente, disfrutaron de actividades recreativas y plasmaron sus manos en un lienzo con el mensaje “No al Trabajo Infantil”, como símbolo del compromiso de la comunidad educativa con la protección de la niñez.

Más tarde, las actividades continuaron en el jardín infantil Vientos del Sur de Fundación Integra. En este establecimiento se implementaron estaciones lúdicas que permitieron a los niños y niñas conocer distintos oficios mediante el juego, reforzando el mensaje de que el trabajo corresponde a la vida adulta, mientras que la infancia debe estar centrada en el aprendizaje, la recreación y el desarrollo integral.

El seremi del Trabajo, José Miguel Salas, destacó la importancia de generar conciencia desde edades tempranas respecto a los derechos de la niñez y valoró el trabajo coordinado que desarrolla el CRETI para prevenir y erradicar esta problemática. En tanto, autoridades regionales y representantes de los establecimientos participantes subrayaron la relevancia de promover entornos seguros y protectores para el desarrollo de niños y niñas.

La actividad contó con la participación de representantes de diversos organismos públicos, entre ellos el Instituto de Previsión Social, Instituto de Seguridad Laboral, Dirección del Trabajo, Policía de Investigaciones y el Servicio de Reinserción Social Juvenil, quienes reafirmaron el compromiso institucional con la protección de los derechos de la infancia.

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