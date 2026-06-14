Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

14 de junio de 2026

CON ACTIVIDADES LÚDICAS CONMEMORARON EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL EN PUNTA ARENAS

La iniciativa impulsada por la Seremi del Trabajo y el Comité Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil buscó promover los derechos de niños y niñas a través de jornadas educativas en establecimientos de educación parvularia.

Día Mundial contra el Trabajo Infantil

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, junto a las instituciones que integran el Comité Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CRETI), desarrolló actividades de sensibilización en establecimientos de educación parvularia de Punta Arenas para promover una infancia protegida y libre de trabajo infantil.

La jornada comenzó en la sala cuna Semillita, donde los párvulos participaron en la presentación de un cuento relacionado con la prevención del trabajo infantil. Posteriormente, disfrutaron de actividades recreativas y plasmaron sus manos en un lienzo con el mensaje “No al Trabajo Infantil”, como símbolo del compromiso de la comunidad educativa con la protección de la niñez.

Más tarde, las actividades continuaron en el jardín infantil Vientos del Sur de Fundación Integra. En este establecimiento se implementaron estaciones lúdicas que permitieron a los niños y niñas conocer distintos oficios mediante el juego, reforzando el mensaje de que el trabajo corresponde a la vida adulta, mientras que la infancia debe estar centrada en el aprendizaje, la recreación y el desarrollo integral.

El seremi del Trabajo, José Miguel Salas, destacó la importancia de generar conciencia desde edades tempranas respecto a los derechos de la niñez y valoró el trabajo coordinado que desarrolla el CRETI para prevenir y erradicar esta problemática. En tanto, autoridades regionales y representantes de los establecimientos participantes subrayaron la relevancia de promover entornos seguros y protectores para el desarrollo de niños y niñas.

La actividad contó con la participación de representantes de diversos organismos públicos, entre ellos el Instituto de Previsión Social, Instituto de Seguridad Laboral, Dirección del Trabajo, Policía de Investigaciones y el Servicio de Reinserción Social Juvenil, quienes reafirmaron el compromiso institucional con la protección de los derechos de la infancia.


VAMOS AL MUNDIAL

ESCUELA HERNANDO DE MAGALLANES LANZA PROYECTO “¡VAMOS AL MUNDIAL!” CON ACTIVIDADES PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPIOS PLANTEAN A MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE DESAFÍOS EN LEY REP, RESIDUOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Leer Más

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, participó en una reunión con la ministra Francisca Toledo en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades para abordar materias prioritarias para las comunas del país.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, participó en una reunión con la ministra Francisca Toledo en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades para abordar materias prioritarias para las comunas del país.

MA 3
nuestrospodcast
Día Mundial contra el Trabajo Infantil

CON ACTIVIDADES LÚDICAS CONMEMORARON EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL EN PUNTA ARENAS

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Día Mundial contra el Trabajo Infantil

CON ACTIVIDADES LÚDICAS CONMEMORARON EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL EN PUNTA ARENAS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Marcos Buvinic

COLUMNA DE OPINIÓN | AFIRMANDO LA ESPERANZA

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
aquachilesello

SELLO EMPRESA REGIONAL DISTINGUIÓ A AQUACHILE POR SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA REGIÓN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250