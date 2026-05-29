TERCERA ZONA NAVAL ABRIRÁ ESPACIOS PATRIMONIALES A LA COMUNIDAD DURANTE ESTE FIN DE SEMANA

Durante el sábado 30 y domingo 31 de mayo, la comunidad podrá visitar el Museo Naval y Marítimo, ubicado en calle Pedro Montt Nº981, histórico edificio que anteriormente albergó al antiguo Apostadero Naval de Magallanes, antecesor directo de la actual jurisdicción naval austral.





En el lugar estarán habilitadas distintas salas temáticas, entre ellas la Sala de Faros, Sala Piloto Pardo, Sala Antártica y Sala Combate Naval de Iquique, permitiendo a los asistentes conocer parte del legado histórico, operativo y antártico que la Armada de Chile ha desarrollado en el extremo sur del país.





Asimismo, exclusivamente durante el domingo 31 de mayo, estará disponible para visitas el histórico edificio de la Comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval, conocido como "John Williams Wilson", ubicado en Lautaro Navarro Nº1150, inmueble construido entre 1903 y 1915 y que actualmente alberga diversas reparticiones operativas y administrativas de la jurisdicción.





La edificación perteneció originalmente a Elías Braun, posteriormente a la Sociedad Ganadera y Comercial Sara Braun y, más tarde, al comerciante español Amalio Fernández Llaneza. La Armada de Chile comenzó a ocupar estas dependencias en 1984.

Las visitas serán guiadas por personal naval y contemplan un recorrido aproximado de 15 minutos, permitiendo a la comunidad conocer parte del patrimonio arquitectónico e histórico institucional presente en la capital regional.





Finalmente, también el domingo 31, entre las 10:00 y 15:00 hrs, la comunidad podrá visitar nuevamente el Rompehielos AGB-46 "Almirante Viel", unidad dependiente de la Tercera Zona Naval que abrirá sus puertas tras la positiva convocatoria registrada durante su primera jornada de visitas, realizada el pasado 24 de mayo.





El acceso al buque se efectuará a través del Terminal Arturo Prat de la Empresa Portuaria Austral, ingresando por el sector de la Plaza del Reloj, lugar donde además se desarrollarán muestras asociadas a las capacidades marítimo-portuarias presentes en la región.