28 de mayo de 2026
FISCALIZACIÓN MIGRATORIA EN PUERTO NATALES Y PUNTA ARENAS: PDI DENUNCIÓ A 15 EXTRANJEROS INFRACTORES
El operativo se desarrolló en el sector céntrico, barberías y locales comerciales de ambas ciudades.
Detectives del área de Migraciones y Policía Internacional, en coordinación con funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) Magallanes, realizaron una fiscalización masiva de extranjeros en Punta Arenas y Puerto Natales, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública, verificar la situación migratoria de ciudadanos extranjeros y detectar a quienes se encuentran de manera irregular.
El operativo se desarrolló en el sector céntrico, barberías y locales comerciales de ambas ciudades. En total, se fiscalizó a 40 personas extranjeras de nacionalidad venezolana, colombiana y argentina, de las cuales 15 fueron denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones por infracciones a la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería.
Al respecto, el Prefecto Pablo Merino, jefe de la Prefectura Provincial Magallanes, señaló: “Estas fiscalizaciones masivas, que desarrollamos de manera permanente, se realizan previo a un trabajo de análisis y planificación, con el propósito de detectar a personas que se encuentren de manera irregular en el país y así brindar mayor tranquilidad a la comunidad”.
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La Autoridad Marítima activó de manera inmediata las unidades marítimas y gestionó la activación de los medios aéreos y navales disponibles de la Tercera Zona Naval con el fin de salvaguardar la vida humana en el mar.
La Autoridad Marítima activó de manera inmediata las unidades marítimas y gestionó la activación de los medios aéreos y navales disponibles de la Tercera Zona Naval con el fin de salvaguardar la vida humana en el mar.