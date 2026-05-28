FISCALIZACIÓN MIGRATORIA EN PUERTO NATALES Y PUNTA ARENAS: PDI DENUNCIÓ A 15 EXTRANJEROS INFRACTORES

Detectives del área de Migraciones y Policía Internacional, en coordinación con funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) Magallanes, realizaron una fiscalización masiva de extranjeros en Punta Arenas y Puerto Natales, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública, verificar la situación migratoria de ciudadanos extranjeros y detectar a quienes se encuentran de manera irregular.



El operativo se desarrolló en el sector céntrico, barberías y locales comerciales de ambas ciudades. En total, se fiscalizó a 40 personas extranjeras de nacionalidad venezolana, colombiana y argentina, de las cuales 15 fueron denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones por infracciones a la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería.



Al respecto, el Prefecto Pablo Merino, jefe de la Prefectura Provincial Magallanes, señaló: “Estas fiscalizaciones masivas, que desarrollamos de manera permanente, se realizan previo a un trabajo de análisis y planificación, con el propósito de detectar a personas que se encuentren de manera irregular en el país y así brindar mayor tranquilidad a la comunidad”.





