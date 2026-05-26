PREOCUPACIÓN EN EL SINDICATO DE ENAP MAGALLANES TRAS RETIRO DE MÁS DEL 70% DE UTILIDADES, ADVIERTEN IMPACTO EN INVERSIÓN Y SEGURIDAD OPERACIONAL

Esta mañana, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Carlos Aro Velásquez, director del Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes, manifestó su preocupación por el retiro de más del 70% de las utilidades de la empresa estatal, advirtiendo que esta decisión podría afectar la capacidad de inversión y la seguridad operacional de la compañía.

En conversación con el espacio matinal, el dirigente sindical señaló que la situación genera inquietud entre los trabajadores, especialmente en un contexto donde la empresa enfrenta importantes desafíos para mantener y modernizar su infraestructura productiva.

Aro sostuvo que la reinversión de utilidades resulta fundamental para asegurar la continuidad de los proyectos estratégicos, el desarrollo de nuevas iniciativas y el fortalecimiento de los estándares de seguridad en las operaciones. En ese sentido, indicó que una reducción significativa de los recursos destinados a inversión podría tener consecuencias en el mediano y largo plazo.

El representante de los trabajadores enfatizó además que ENAP cumple un rol clave para el desarrollo energético del país y particularmente para la Región de Magallanes, por lo que consideró necesario equilibrar las necesidades fiscales del Estado con los requerimientos de crecimiento y sostenibilidad de la empresa.





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