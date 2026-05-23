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23 de mayo de 2026

PROYECTO LONSDALE INICIA PRIMERA ETAPA DE DOCUMENTACIÓN Y RESCATE PATRIMONIAL EN PUNTA ARENAS

​La iniciativa impulsada por CRESPAM busca estudiar y documentar los restos de la histórica fragata ubicada en el borde costero de la capital regional.

Proyecto Lonsdale

La Corporación de Rescate del Patrimonio Marítimo (CRESPAM) inició la primera fase del Proyecto Lonsdale, iniciativa orientada al estudio, documentación y proyección de conservación de los restos de la histórica fragata ubicada en el borde costero de Punta Arenas.

El proyecto cuenta con financiamiento de la Fundación Gerda Henkel y busca generar una base técnica, documental e histórica que permita comprender el estado actual de la embarcación y avanzar en futuras acciones de conservación y puesta en valor patrimonial.

Durante esta primera etapa se realizarán registros fotográficos, fotogrametría aérea y subacuática, modelos digitales tridimensionales de alta precisión y análisis preliminares sobre el estado de conservación de la estructura. Además, se desarrollará una recopilación y sistematización de antecedentes históricos y técnicos relacionados con la fragata.

Desde CRESPAM destacaron que esta investigación permitirá contar por primera vez con información técnica especializada sobre el estado de la embarcación, considerada uno de los testimonios materiales más relevantes de la historia marítima del estrecho de Magallanes y parte del paisaje cultural de Punta Arenas.

La coordinación general del proyecto está a cargo de Paulina Fajardo junto al asesor internacional Víctor García. En tanto, las labores técnicas de arqueología subacuática fueron encomendadas a Logos Arqueología y Gestión Ambiental SpA, equipo que desarrollará los trabajos de levantamiento y modelamiento digital.


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