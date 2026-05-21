DELEGACIÓN ANTÁRTICA CHILENA IMPULSA ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN LABORAL Y FAMILIAR EN PUERTO WILLIAMS

​La Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena desarrolló esta semana dos actividades en Puerto Williams orientadas a acercar servicios públicos a la comunidad, en el marco del programa “Gobierno en Terreno”. Las iniciativas estuvieron enfocadas en orientación laboral y temáticas familiares. Una de las jornadas consistió en una extensión horaria de atención en dependencias de la Delegación, donde una funcionaria de la Dirección del Trabajo realizó orientación y resolución de consultas vinculadas a trámites laborales. En paralelo, personal de Unidad Social y Subsidio Aéreo también atendió requerimientos de vecinos y vecinas de la comuna. Además, una profesional de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) Magallanes encabezó un diálogo ciudadano en el anfiteatro del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, abordando materias relacionadas con pensión de alimentos, divorcio, cuidado personal y relación directa y regular. El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, valoró la participación de las instituciones que viajaron desde Punta Arenas para desarrollar estas actividades y destacó la importancia de continuar acercando servicios públicos a la comunidad de Puerto Williams.

