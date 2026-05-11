CIENTÍFICO CHILENO INTEGRARÁ GRUPO INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOBRE PLÁSTICOS EN ENTORNOS POLARES

El Grupo de Expertos sobre Plásticos en Entornos Polares (SPEG, por su sigla en inglés) del Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR) anunció oficialmente la conformación de sus nuevos equipos directivos para sus grupos de trabajo estratégicos. Entre los expertos seleccionados se encuentra el Dr. Marcelo González Aravena, investigador del Departamento Científico del Instituto Antártico Chileno (INACH), quien integrará al SPEG junto a la investigadora argentina Julieta Cebuhar, de la Universidad Federal de Rio Grande, Brasil.

"El Grupo de Expertos en Plásticos de SCAR comenzó hace algún tiempo como un grupo de acción, pero dada la relevancia del tema en el Sistema del Tratado Antártico y por su importancia científica era necesario avanzar a otro nivel de organización. Se constituyó un nuevo grupo de expertos, más complejo, que analizará el impacto de los plásticos en el ambiente polar en diferentes dimensiones. Se hizo un llamado para conformar cinco subgrupos de trabajo en las temáticas de muestreo y monitoreo, gobernanza, fuentes y datos, impacto de los plásticos y divulgación. Yo postulé a la temática respecto del impacto de los plásticos en el ecosistema antártico y quedamos dos seleccionados para este grupo: la colega de Brasil y yo", señala González.

El investigador del INACH apunta que se encargarán de coordinar las acciones asociadas a potenciar la investigación sobre la contaminación plástica en la ecología y la ecotoxicología. Esto incluye, por ejemplo, establecer protocolos estandarizados para la evaluación del riesgo ecológico e identificar los impactos fisiológicos y moleculares claves y definir biomarcadores apropiados y estudiar los efectos en los tejidos y microbiomas.

Asimismo, servirá para apoyar diseños experimentales y evaluaciones de impacto para cerrar la brecha entre las observaciones de campo y los efectos biológicos en los ecosistemas vulnerables, además de asegurar que los estudios incluyan múltiples localidades antárticas para proporcionar una representación a nivel continental y así asegurar una mayor representación de localidades.

La inclusión del Dr. González en este grupo de expertos refuerza el liderazgo que Chile ha mantenido en estos temas. Desde el SPEG hicieron un llamado abierto a investigadoras, investigadores y académicos interesados en sumarse a estas mesas de trabajo para contribuir con datos y estudios. Esto lo pueden hacer escribiendo al correo: [email protected].

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).