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29 de abril de 2026

ONG NOBELES AUSTRALES: UNA DÉCADA TRANSFORMANDO EL TALENTO JOVEN DE LA PATAGONIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE EXPORTACIÓN

La organización, fundada oficialmente en 2014 bajo el liderazgo del docente Javier Garay, nació con una misión clara: democratizar el acceso a la ciencia y la tecnología para estudiantes con altas capacidades, especialmente aquellos en contextos de vulnerabilidad.

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Con más de 12 años de trayectoria, la ONG Nobeles Australes se consolida hoy como el motor principal de la innovación juvenil en el extremo sur de Chile. Lo que comenzó como un sueño tras un histórico triunfo en Suecia, se ha transformado en una plataforma que proyecta a niños y jóvenes magallánicos hacia los escenarios científicos más importantes del mundo.


De Magallanes al Mundo.

La organización, fundada oficialmente en 2014 bajo el liderazgo del docente Javier Garay, nació con una misión clara: democratizar el acceso a la ciencia y la tecnología para estudiantes con altas capacidades, especialmente aquellos en contextos de vulnerabilidad.

El prestigio de la ONG no es casualidad. Entre sus hitos más recientes destaca el triunfo en la Feria Internacional Copa Tecnociencias Paraguay 2021, donde el proyecto estudiantil "Acuardino" se alzó con el primer lugar frente a más de 400 propuestas globales. Este logro ratificó la capacidad de la juventud austral para proponer soluciones tecnológicas de vanguardia desde el territorio.

Ciencia aplicada y vinculación estratégica

A diferencia de otras academias, Nobeles Australes apuesta por el aprendizaje en terreno. A través de alianzas estratégicas con la industria regional, como la productora de salmón Nova Austral, la ONG permite que sus alumnos realicen visitas técnicas y prácticas, vinculando la teoría científica con los procesos productivos reales de la zona.

Actualmente, la organización lidera el proyecto "Hydrogenios", una iniciativa pionera que busca preparar a la nueva generación de técnicos y científicos para la industria del Hidrógeno Verde, posicionando a los estudiantes de Magallanes como protagonistas de la transición energética global.

Proyección Aeroespacial y Patrimonial

El impacto de la ONG trasciende la química y la biología. En el ámbito patrimonial, han liderado expediciones de investigación a Europa para documentar la historia de la circunnavegación de Hernando de Magallanes.

Mirando hacia el futuro, la organización ya ha iniciado vínculos con el Centro Espacial Nacional de la FACh, preparando el terreno para que jóvenes locales se integren a la carrera aeroespacial que se desarrollará en el nuevo Centro Espacial de Punta Arenas.

"Nuestro objetivo es que el lugar de nacimiento de un niño no determine el límite de sus sueños. En Magallanes hay talento de clase mundial, y nosotros somos el puente para que ese talento brille", señalan desde la directiva de la ONG.

Sobre Nobeles Australes

Es una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción de la ciencia, la tecnología, la cultura y el deporte. A través de un modelo de formación integral, busca potenciar las habilidades de jóvenes con talento académico, fomentando el sentido de pertenencia y el desarrollo sostenible de la Patagonia.


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