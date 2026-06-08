JORNADA DE TRABAJO EN INIA KAMPENAIKE: GOBERNADOR FLIES Y PROFESIONALES DEL INSTITUTO ABORDAN DESAFÍOS AGROPECUARIOS LOCALES

​​El trabajo de soberanía alimentaria; la producción ovina y bovina; la tecnología agrometeorológica distribuida en Magallanes; la tierra para nuevas semillas capaces de adaptarse al clima local; y los desafíos para las próximas generaciones. Esos fueron los temas que el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, abordó con el equipo del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) Kampenaike, en el centro de Laguna Blanca.

La máxima autoridad regional valoró la investigación y la transferencia de conocimientos “de una institución que es muy, muy importante y que ha sido histórica acá en Magallanes”.

En ese sentido, enfatizó que el trabajo de INIA “se pone a disposición de la zona agropecuaria regional, que es uno de los pilares productivos locales, y que es fundamental”.

Hoy en día, INIA Kampenaike lleva el programa “Transferencia, aplicación de técnicas y procesamiento para la sostenibilidad de la producción de papas en agricultores de Magallanes”, financiado por el Gobierno Regional. Tal iniciativa llega a cerca de 500 pequeños agricultores, a quienes además se les entregan conocimientos para agregar valor para el desarrollo de subproductos.

“Ese ejemplo”, dijo Flies, “queremos ir reproduciendo en otros programas que hoy están en pleno proceso de presentación al Gobierno Regional, tanto en el ámbito de agricultura como en el ámbito ganadero, desde la ganadería de pequeños productores hasta la recuperación de terreno en una pradera que ha sido usada extensivamente”.

Claudia McLeod, directora de INIA Kampenaike, también aseguró sentirse después de la jornada como “muy satisfecha, porque tuvimos una acogida positiva por parte del Gobernador y su equipo en líneas de trabajo priorizadas y también de la importancia que se le da a la investigación, al desarrollo de la ciencia y su adaptación a las condiciones de Magallanes, que son muy distintas a otras zonas del país”.

Por su parte, el Gobernador concluyó que “esta inteligencia, esta capacidad, esta forma de trabajar del INIA, para este Gobierno Regional es fundamental”.

La jornada consideró exposiciones, una visita a la bodega de almacenamiento de papas y un espacio de debate entre los profesionales del Gobierno Regional y los del INIA.





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