SEREMI DE LA MUJER DESTACA PROGRAMAS PARA FORTALECER EL LIDERAZGO FEMENINO, EL EMPRENDIMIENTO Y LA MATERNIDAD EN MAGALLANES

Esta mañana, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la seremi de la Mujer y Equidad de Género de Magallanes, Gabriela Sánchez Cañete, abordó diversas iniciativas que impulsa la cartera en la región, destacando el lanzamiento del programa Inspiratech, el trabajo con mujeres de la pesca artesanal, los diálogos ciudadanos sobre corresponsabilidad y la reciente conformación de la Mesa Regional de Maternidad.

Uno de los temas centrales fue el lanzamiento regional de Inspiratech 2026, iniciativa impulsada por el Ministerio de Minería que busca incentivar la participación femenina en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Si bien explicó que la implementación del programa corresponde al Ministerio de Minería, la autoridad destacó el impacto que tendrá para las mujeres de la región.







"Es un fuerte programa que nos alegra mucho tenerlo como idea nacional, replicada en la región dado que fortalece, propicia, motiva el talento, las iniciativas de la mujer, fundamentalmente porque permite mostrar, visibilizar a la mujer con sus talentos, le das capacidades", señaló.



Asimismo, recalcó la importancia de abrir espacios históricamente masculinizados para las nuevas generaciones.







"Estos espacios motivan a que la mujer realmente sienta que puede participar, que puede generar espacios de desarrollo, de implementación y ejecución para sus iniciativas, especialmente jóvenes y niñas. Por eso a nosotros nos interesa como ministerio que nuestras jóvenes, nuestras mujeres emprendedoras, empresarias se sientan capaces de aspirar, de postular a este premio, porque realmente son capaces. Magallanes tenemos mujeres talentosas, creativas, con proyectos muy potentes y que pueden realmente ser parte de esto y pueden mostrarse, visibilizarse."



La seremi recordó que las postulaciones al programa permanecen abiertas hasta el 2 de agosto.



Diálogo ciudadano para construir políticas públicas



Durante la conversación también se refirió al diálogo ciudadano sobre trabajo, cuidados y corresponsabilidad desarrollado junto a otras reparticiones públicas, instancia que reunió a mujeres de la región para recoger inquietudes y propuestas.

Según explicó, estos encuentros permiten acercar la gestión pública a las necesidades reales de la ciudadanía.







"Fue un espacio muy grato... hubo mucha inquietud, muchas necesidades. Hubo un diálogo con respeto, con empatía, quedamos con algunos compromisos para poder incorporar algunas mujeres del área del emprendimiento y responder a las consultas que en ese momento nos plantearon."



Añadió que este tipo de encuentros resultan fundamentales para orientar las políticas públicas.







"Este espacio tenemos que generarlo. Es nutritivo, nos orienta, nos alimenta y además que es muy importante el estar en contacto con las personas, especialmente cuando queremos bajar una gestión del Estado como es en el caso de mi cartera. Es importante estar en contacto con la ciudadanía para poder levantar sus necesidades y poder hacer una política pública que responda realmente a lo que ellas necesitan."





Mujeres de la pesca artesanal



Otro de los hitos abordados fue el encuentro realizado en Puerto Natales con mujeres vinculadas a la pesca artesanal, donde surgieron diversas necesidades relacionadas con capacitación y generación de ingresos.

La autoridad explicó que uno de los principales requerimientos apunta a especializarse en la confección de vestimenta técnica utilizada en la actividad pesquera.







"Ellas necesitan o están motivadas también en tener una capacitación especializada en todo lo que es la elaboración de trajes de uso, indumentaria que se necesita y se usa mucho en la pesca artesanal."



Agregó que dicha capacitación podría transformarse en una importante fuente de ingresos para las participantes.







"Para ellas el confeccionar y aprender a confeccionar esta vestimenta ciertamente les proporcionaría un ingreso adicional bastante alto, porque no es barato, pero necesita una especialización, una capacitación muy especializada, muy dirigida a eso y que realmente acá en la región no se da, así que tenemos que buscar cómo, dónde, qué recurso, cómo traerlo y cómo financiarlo, pero lo vamos a ver."





Mesa Regional de Maternidad



Sánchez Cañete también destacó la reciente conformación de la Mesa Regional de Maternidad, instancia impulsada por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que busca fortalecer el acompañamiento estatal durante el embarazo, la crianza y la maternidad.

Explicó que participan servicios públicos, municipios, representantes de hospitales y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de levantar un diagnóstico regional.







"El trabajo nuestro es trabajar con las agrupaciones, con organizaciones porque existen muchas mujeres que se han organizado y que trabajan y queremos integrarlas y abordar con ellas algunas temáticas, algunos ámbitos como la crianza, la lactancia, el acompañamiento, el embarazo, para poder levantar algún diagnóstico preciso, real, con el cual poder responder a ciertas brechas, a ciertas dificultades, a ciertas trabas."



Añadió que el trabajo tendrá un carácter intersectorial.







"Es un trabajo articulado e intersectorial, tenemos que trabajar con sectores involucrados en este proceso de la mujer."





Proyecto sobre aborto en tres causales



Consultada por una moción parlamentaria relacionada con modificaciones a la ley de aborto en tres causales, la seremi indicó que corresponde esperar el desarrollo de la discusión legislativa y enfatizó que su labor es aplicar la normativa vigente.







"Desde mi cargo nuestra tarea es hacer cumplir la normativa legal que corresponde. Hasta el momento tenemos una ley sobre el aborto en tres causales y tenemos que preocuparnos de que realmente las mujeres sean debidamente atendidas, debidamente tratadas en el marco de lo que corresponde a la normativa legal."



Finalmente, añadió:







"Como autoridad y parte de nuestro gobierno y de ministerio nos corresponde justamente gestionar acorde a la normativa legal vigente en Chile en cualquier aspecto."



