EJÉRCITO DE CHILE ALCANZA POR PRIMERA VEZ LA CUMBRE DEL MONTE RIPAMONTI EN LA ANTÁRTICA

La Sección de Exploración y Rescate O'Higgins del Ejército de Chile concretó el primer ascenso registrado al Monte Ripamonti, ubicado en el cordón Mackenna, en territorio antártico. La expedición fue desarrollada por especialistas de la Base General Bernardo O'Higgins, quienes alcanzaron una cumbre que, hasta ahora, no contaba con registros de haber sido conquistada.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, el ascenso se realizó en un entorno de condiciones extremas, enfrentando bajas temperaturas, viento blanco y la ausencia de rutas previamente establecidas, lo que exigió una planificación y preparación especializada por parte del equipo.

El logro representa un nuevo hito para las capacidades de exploración y rescate del personal militar que opera de manera permanente en la Antártica, donde las misiones se desarrollan en uno de los ambientes más exigentes del planeta.

El Ejército de Chile compartió registros fotográficos de la expedición, mostrando parte del recorrido y el momento en que los integrantes de la Sección de Exploración y Rescate O'Higgins alcanzaron la cumbre del Monte Ripamonti.

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