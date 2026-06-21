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21 de junio de 2026

DESDE LA ANTÁRTICA: PADRES DEL EJÉRCITO COMPARTEN LOS DESAFÍOS DE SERVIR LEJOS DE SUS FAMILIAS EN EL DÍA DEL PADRE

Buenos días región

Padres en la Antártica

En el marco del Día del Padre, integrantes de la dotación de la Base Antártica conversaron con Polar Comunicaciones sobre las experiencias, desafíos y emociones que implica ejercer la paternidad a miles de kilómetros de sus hogares. A través de una conexión telemática, el sargento primero Carlos Álvarez Álvarez y el cabo primero Hugo Lineros González compartieron cómo viven esta fecha especial mientras cumplen funciones en el continente blanco.

Durante la entrevista en Buenos días región, ambos uniformados relataron sus historias de ingreso al Ejército y el importante respaldo que han recibido de sus familias a lo largo de sus carreras. Coincidieron en que el apoyo de sus padres, esposas e hijos ha sido fundamental para asumir los desafíos que implica la vida militar y las constantes destinaciones a distintos puntos del país.

Uno de los aspectos más emotivos de la conversación fue el impacto de pasar fechas significativas lejos de sus seres queridos. Carlos Álvarez, quien lleva siete meses en la Antártica, reconoció que en jornadas como el Día del Padre se extrañan especialmente los abrazos, las rutinas cotidianas y la cercanía con los hijos, aunque destacó que la tecnología permite mantener el contacto y acortar las distancias.

Por su parte, Hugo Lineros señaló que la decisión de integrar una comisión de un año en la Antártica fue tomada junto a su familia, valorando especialmente el apoyo de su esposa y sus dos hijos. Asimismo, destacó la importancia del trabajo en equipo y la comprensión familiar para enfrentar las exigencias que supone una misión de estas características.

Ambos militares aprovecharon la instancia para enviar un saludo a los padres de las Fuerzas Armadas y a sus propias familias, relevando el rol fundamental que cumplen las madres y esposas cuando deben asumir gran parte de las responsabilidades del hogar durante los periodos de ausencia. Sus testimonios reflejaron el lado más humano de quienes sirven al país desde uno de los territorios más aislados del planeta.




Brigada Aérea Día del Padre

DÍA DEL PADRE EN MAGALLANES: INTEGRANTES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN COMPARTEN EL DESAFÍO DE SERVIR Y CRIAR UNA FAMILIA

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