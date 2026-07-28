28 de julio de 2026
CLUB DEPORTIVO SELKNAM SE CONVIERTE EN EL PRIMER CLUB EN LUCIR LOS EMBLEMAS DE "EMBAJADORES ANTÁRTICOS"
"Embajadores Antárticos" es una iniciativa impulsada por la Fundación Huellas Magallánicas, junto a la Fundación Valle Hermoso y la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha, con el respaldo de distintas entidades antárticas nacionales.
El deporte y la identidad antártica de Chile se dieron la mano. El Club Deportivo Selknam recibió los emblemas del programa educativo "Embajadores Antárticos", distintivos que serán incorporados oficialmente a sus camisetas de juego. Con este paso, la institución se transforma en el primer club deportivo del país en adoptar este símbolo, sumándose a una red que hasta ahora había reconocido principalmente a científicos, comunidades educativas, buques y bases del continente blanco.
La entrega de estos emblemas no es un hecho menor. "Embajadores Antárticos" es una iniciativa impulsada por la Fundación Huellas Magallánicas, junto a la Fundación Valle Hermoso y la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha, con el respaldo de distintas entidades antárticas nacionales. Su propósito es claro: "antartizar" Chile, es decir, acercar a la ciudadanía el conocimiento, el quehacer y la historia del Territorio Chileno Antártico, muchas veces invisibilizado para quienes viven lejos del extremo austral.
El pabellón que distingue a este programa ya ha llegado a lugares y personas de alto valor simbólico. Ha sido entregado a la Base Naval Antártica "Capitán Arturo Prat", al rompehielos "Almirante Viel", a autoridades, embajadas y a destacados investigadores del continente helado, además de decenas de comunidades educativas a lo largo del país. Que un club deportivo se incorpore a ese listado abre una puerta inédita: la de convertir la cancha en un espacio de divulgación y de orgullo antártico, donde el conocimiento del extremo sur llega a públicos que no siempre acceden a él.
El gesto adquiere un sentido especial por el nombre mismo del club. Selknam evoca al pueblo originario de Tierra del Fuego, cuya memoria e identidad están profundamente ligadas al extremo sur de Chile y, por extensión, a la proyección antártica del país. Vestir estos emblemas sobre la camiseta significa, entonces, portar un relato que une raíces ancestrales, territorio austral y presencia nacional en la Antártica.
Para la comunidad, la noticia refleja un interés creciente por conocer y difundir el rol de Chile en el continente blanco. Cada vez que los deportistas salten a la cancha, llevarán consigo un mensaje que trasciende el resultado: recordar que Chile es un país antártico y que su vínculo con el sexto continente forma parte de su identidad. Los emblemas, visibles ante hinchas, rivales y espectadores, se transforman así en una herramienta pedagógica en movimiento.
La incorporación de estos distintivos a la indumentaria del Club Deportivo Selknam marca un precedente que bien podría inspirar a otras instituciones deportivas del país. El deporte, con su enorme capacidad de convocatoria, se suma de esta manera a la tarea de mantener viva la conexión de Chile con la Antártica, acercándola a nuevas generaciones desde un lugar tan cotidiano y querido como una camiseta.
Con esta iniciativa, la comunidad magallánica y nacional reafirma que la soberanía y la identidad antártica no se construyen únicamente en las bases o en los laboratorios, sino también en los gestos simbólicos que la ciudadanía adopta como propios. El Club Deportivo Selknam da el primer paso; el desafío queda abierto para que muchos más se sumen a ondear, sobre el pecho, el orgullo de un Chile antártico. Cada partido será, desde ahora, una oportunidad para recordarlo.
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