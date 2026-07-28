CLUB DEPORTIVO SELKNAM SE CONVIERTE EN EL PRIMER CLUB EN LUCIR LOS EMBLEMAS DE "EMBAJADORES ANTÁRTICOS"

El deporte y la identidad antártica de Chile se dieron la mano. El Club Deportivo Selknam recibió los emblemas del programa educativo "Embajadores Antárticos", distintivos que serán incorporados oficialmente a sus camisetas de juego. Con este paso, la institución se transforma en el primer club deportivo del país en adoptar este símbolo, sumándose a una red que hasta ahora había reconocido principalmente a científicos, comunidades educativas, buques y bases del continente blanco.

La entrega de estos emblemas no es un hecho menor. "Embajadores Antárticos" es una iniciativa impulsada por la Fundación Huellas Magallánicas, junto a la Fundación Valle Hermoso y la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha, con el respaldo de distintas entidades antárticas nacionales. Su propósito es claro: "antartizar" Chile, es decir, acercar a la ciudadanía el conocimiento, el quehacer y la historia del Territorio Chileno Antártico, muchas veces invisibilizado para quienes viven lejos del extremo austral.

El pabellón que distingue a este programa ya ha llegado a lugares y personas de alto valor simbólico. Ha sido entregado a la Base Naval Antártica "Capitán Arturo Prat", al rompehielos "Almirante Viel", a autoridades, embajadas y a destacados investigadores del continente helado, además de decenas de comunidades educativas a lo largo del país. Que un club deportivo se incorpore a ese listado abre una puerta inédita: la de convertir la cancha en un espacio de divulgación y de orgullo antártico, donde el conocimiento del extremo sur llega a públicos que no siempre acceden a él.

El gesto adquiere un sentido especial por el nombre mismo del club. Selknam evoca al pueblo originario de Tierra del Fuego, cuya memoria e identidad están profundamente ligadas al extremo sur de Chile y, por extensión, a la proyección antártica del país. Vestir estos emblemas sobre la camiseta significa, entonces, portar un relato que une raíces ancestrales, territorio austral y presencia nacional en la Antártica.

Para la comunidad, la noticia refleja un interés creciente por conocer y difundir el rol de Chile en el continente blanco. Cada vez que los deportistas salten a la cancha, llevarán consigo un mensaje que trasciende el resultado: recordar que Chile es un país antártico y que su vínculo con el sexto continente forma parte de su identidad. Los emblemas, visibles ante hinchas, rivales y espectadores, se transforman así en una herramienta pedagógica en movimiento.

La incorporación de estos distintivos a la indumentaria del Club Deportivo Selknam marca un precedente que bien podría inspirar a otras instituciones deportivas del país. El deporte, con su enorme capacidad de convocatoria, se suma de esta manera a la tarea de mantener viva la conexión de Chile con la Antártica, acercándola a nuevas generaciones desde un lugar tan cotidiano y querido como una camiseta.

Con esta iniciativa, la comunidad magallánica y nacional reafirma que la soberanía y la identidad antártica no se construyen únicamente en las bases o en los laboratorios, sino también en los gestos simbólicos que la ciudadanía adopta como propios. El Club Deportivo Selknam da el primer paso; el desafío queda abierto para que muchos más se sumen a ondear, sobre el pecho, el orgullo de un Chile antártico. Cada partido será, desde ahora, una oportunidad para recordarlo.