MAGALLANES APORTA A INFORME NACIONAL SOBRE AGUA, ENERGÍA Y ALIMENTOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

El investigador Joe Lacey, cofundador de la Fundación Planeta Agua e integrante del Comité Científico Asesor de Cambio Climático del Ministerio de Ciencia, participó en una entrevista en Y tú, ¿qué opinas?, de Polar Comunicaciones, donde abordó los principales alcances del informe temático sobre agua, energía y alimentos elaborado para contribuir a una gestión sostenible en Chile. El científico destacó el aporte que realiza la región de Magallanes a este trabajo de alcance nacional.

Durante la conversación, Lacey explicó que Magallanes representa un territorio estratégico para la investigación científica debido a la riqueza de sus ecosistemas y al potencial para generar conocimiento sobre recursos hídricos, biodiversidad y cambio climático. Asimismo, valoró que desde la región se desarrollen investigaciones con impacto nacional e internacional, fortaleciendo la conexión entre el conocimiento local y la toma de decisiones.

El investigador también profundizó en la relación existente entre el agua, la energía y la producción de alimentos, señalando que estos elementos deben entenderse de manera integrada y considerando el rol fundamental que cumplen los ecosistemas. En ese contexto, advirtió sobre los efectos que el cambio climático está generando en Magallanes, especialmente por las modificaciones en los patrones de precipitación y sus consecuencias sobre la seguridad hídrica y las turberas.

Finalmente, Lacey sostuvo que uno de los principales desafíos consiste en avanzar hacia una gestión basada en cuencas, fortalecer la coordinación entre instituciones y promover decisiones respaldadas por evidencia científica. En Y tú, ¿qué opinas?, transmitido por Polar Comunicaciones, enfatizó que la planificación del territorio debe considerar el paisaje como una unidad integrada para enfrentar de mejor manera los efectos del cambio climático en la región de Magallanes.



