FACH TRASLADA INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD A COMUNIDADES AISLADAS EN MONTE PATRIA

La Fuerza Aérea de Chile (FACH) realizó un nuevo operativo de apoyo aéreo para entregar insumos de primera necesidad a comunidades aisladas de la comuna de Monte Patria, en la Región de Coquimbo, como consecuencia de las intensas precipitaciones que han afectado a la zona norte del país.

La misión se llevó a cabo en coordinación con la Municipalidad de Monte Patria e incluyó el traslado de medicamentos, insulina, cajas de alimentos, forraje y elementos de calefacción hacia los sectores de Campanario, El Sausal, Nomuco, Carmelitas y Aguas Frías.

El operativo fue ejecutado por una tripulación a bordo de un helicóptero Black Hawk, permitiendo que la ayuda llegara a localidades que mantienen dificultades de acceso debido a las condiciones provocadas por el sistema frontal.

La institución informó que esta operación corresponde al octavo Puente Aéreo desarrollado por la Fuerza Aérea de Chile, iniciativa que busca mantener el apoyo a las zonas afectadas y contribuir a la conectividad con las comunidades que permanecen aisladas.

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