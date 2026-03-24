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24 de marzo de 2026

EXPLORACIÓN, MANTENIMIENTO Y APOYO LOGÍSTICO MARCAN EL DESPLIEGUE DE LA BASE ANTÁRTICA DEL EJÉRCITO

​Entre las operaciones más destacadas se encuentra la exploración terrestre hacia el sector de Paso Mackenna, ubicado aproximadamente a 16 kilómetros al sur-este de la BAE, en la península Antártica.

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En el contexto de la campaña estival, la Dotación N.°78 de la Base Antártica del Ejército (BAE) “Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme” ha desarrollado una serie de operaciones orientadas a fortalecer su capacidad de exploración, asegurar infraestructura crítica y garantizar el sostenimiento logístico.

Entre las operaciones más destacadas se encuentra la exploración terrestre hacia el sector de Paso Mackenna, ubicado aproximadamente a 16 kilómetros al sur-este de la BAE, en la península Antártica. Este desplazamiento constituyó la operación de mayor alcance realizada durante el presente periodo, permitiendo reconocer en terreno una zona de interés estratégico para futuras misiones.

Durante este periodo, además, se efectuaron pruebas de telecomunicaciones, logrando establecer un enlace con la Base Esperanza de Argentina, emplazada en la costa oriental de la península, así como con el Hospital Militar de Santiago (HMS), validando de esta forma la operatividad de los sistemas en condiciones extremas.

Estas maniobras permiten ampliar nuestro conocimiento del terreno y, al mismo tiempo, comprobar la eficacia de nuestras capacidades de comunicación, esenciales para actuar en un ambiente aislado”, señala el Comandante de la BAE, Teniente Coronel Carlos Torres B.

De manera complementaria, se ejecutaron trabajos de mantenimiento en el cabezal de la pista de anevizaje. Dichas labores se centraron en despejar una estructura metálica de aproximadamente siete metros de longitud, que sirve como referencia para eventuales operaciones aéreas.

Debido a la acumulación de nieve y al constante desplazamiento del hielo, estos soportes tienden a desaparecer durante el invierno, por lo que su recuperación en época estival es muy importante para habilitar área de aterrizaje para aeronaves de ala fija.

En el ámbito logístico, los integrantes de la Dotación también llevaron a cabo una faena de carga y descarga en coordinación con el buque ATF-60 “Lientur” de la Armada de Chile, instancia en la que se recepcionó carga paletizada proveniente del Centro de Abastecimiento del Ejército, además de combustible de aviación trasladado desde la Base Frei de la Fuerza Aérea de Chile.

Estas labores permiten asegurar el abastecimiento necesario para la continuidad de las operaciones y coordinar futuras tareas logísticas, particularmente en lo referido al suministro de combustible.

De esta manera, el Ejército de Chile continúa cumpliendo la misión de mantener la presencia nacional en el continente blanco, apoyar el desarrollo científico y resguardar el ecosistema antártico. Desde 1948, su labor ha sido ininterrumpida, reflejando su compromiso con la cooperación internacional y la preservación del planeta.

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