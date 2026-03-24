MONITOREO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ANTÁRTICA SE FORTALECE CON COOPERACIÓN LATINOAMERICANA EN EL ARC SIMÓN BOLÍVAR

Durante la LXII Expedición Científica Antártica (ECA 62), un equipo del Instituto Antártico Chileno (INACH) recorrió distintos puntos de la península Antártica para asegurar el funcionamiento de las estaciones meteorológicas automáticas que registran en tiempo real el pulso atmosférico del Continente Blanco. Estos equipos, parte del proyecto Sensores Latitudinales, permiten generar datos abiertos para la comunidad científica y fortalecer el rol de Chile como uno de los países más avanzados de la región en materia climatológica.

Actualmente, la red del proyecto cuenta con 17 puntos de medición distribuidos en diversas zonas de la Antártica. Durante esta campaña se realizaron trabajos de remodelación, mejora y mantención en estaciones ubicadas en el glaciar Unión, Escuela de Montaña, Prospect Point, cabo Melville, base O'Higgins, base Prat, isla D'Hainaut, islote Alcock, base Gabriel González Videla y punta Py, en el entorno de la base Yelcho, además de la instalación de dos nuevas estaciones en el monte Vinson e isla Detaille.

Este despliegue se realizó a bordo del buque ARC Simón Bolívar, de la Armada de Colombia, en el marco de acuerdos de cooperación internacional que permiten a los equipos chilenos ampliar su radio de acción y compartir cubierta con investigadores de Colombia, Ecuador y Venezuela.

"La cooperación es importantísima, porque permite abarcar muchos más puntos, generar nuevos contactos, cruzar información y hacer mejoras desde un punto de vista internacional", comenta Cristofer Huenchumán, ingeniero en automatización y control industrial de la unidad de Proyectos del INACH, quien participó durante 53 días en la campaña a cargo de las tareas de mantención en cuatro estaciones de la red.

El trabajo en terreno exige una combinación de planificación y flexibilidad. Dos de los puntos se abordaron mediante desembarcos en helicóptero y otros dos en bote, con ventanas de cuatro a cinco horas por sitio para intervenir estructuras y sensores, condicionadas por el clima, el estado del mar y la capacidad del buque para ajustar su itinerario a las necesidades de los países participantes.

"Las condiciones pueden cambiar muy rápido. En la isla D'Hainaut, por ejemplo, estábamos trabajando y de la nada llegó una ventisca que nos obligó a dejar el mantenimiento hasta ahí y buscar refugio", relata Huenchumán. Llegar mojado a la costa, sumado al viento y las bajas temperaturas, puede reducir drásticamente el tiempo seguro disponible para operar en suelo antártico.

La Red de Sensores Observatorio Antártico del Cambio Climático registra a través de sus estaciones variables como temperatura y humedad del aire, concentración de CO2, dirección y velocidad del viento, temperatura de suelo, radiación solar, fotosintética y reflejada, además de presión atmosférica.

"En este caso, el fin es netamente científico. Yo me preocupo de generar el dato y que ese mismo sea de buena calidad", explica Huenchumán, sobre el trabajo técnico que sostiene la red. Una vez que las series se consolidan en el tiempo, estos datos pueden utilizarse en pronósticos e investigaciones, siguiendo los criterios de la Organización Meteorológica Mundial para estaciones con varios años de operación continua.

Además del trabajo con sensores, la campaña contempló labores de recolección de restos del antiguo refugio Federico Puga, en punta Spring, con el fin de reducir la huella humana en el Continente Blanco y avanzar en la limpieza de estructuras históricas que ya cumplieron su vida útil. En esta tarea aún se mantiene trabajando en terreno Ignacio Reyes, del Departamento de Expediciones del INACH, como parte del mismo operativo.

En paralelo, el equipo de Sensores desarrolla una nueva versión de su plataforma web para facilitar el acceso a la información de la red. Esta actualización busca mejorar la visualización de las estaciones en el mapa antártico, simplificar la descarga de datos y permitir que usuarios y usuarias puedan graficar y analizar el comportamiento de las variables en diferentes escalas de tiempo.

De esta manera, las investigadoras e investigadores que trabajan en áreas tan diversas como las ciencias atmosféricas o biológicas, por nombrar solo algunas, podrán integrar de forma más sencilla los datos meteorológicos a sus estudios; por ejemplo, para relacionar la actividad de colonias de pingüinos con las condiciones climáticas que enfrentan en sus hábitats.

El Instituto Antártico Chileno (INACH) es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).