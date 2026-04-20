EL ATG-66 GALVARINO DE LA ARMADA DE CHILE REGRESA A TALCAHUANO TRAS EFECTUAR CINCO VIAJES A LA ANTÁRTICA

El remolcador de flota ATF-66 Galvarino de la Armada de Chile recaló a mediados de abril a su puerto base de Talcahuano tras participar en la operación Base Soberanía, efectuando en este período cinco navegaciones y el traslado de 1.700 toneladas de carga destinadas a la construcción del futuro muelle en Bahía Fildes, Antártica.

La presencia del ATF-66 Galvarino en la operación Base Soberanía, como publicó Infodefensa.com, se enmarca en los esfuerzos institucionales por proyectar la presencia del Estado de Chile en la Antártica, reafirmando la capacidad logística y operativa de la institución en el extremo sur del país.

Según la Armada de Chile, la participación del ATF-66 Janequeo en la operación Base Soberanía resultó fundamental para asegurar la continuidad de los trabajos orientados al desarrollo de infraestructura estratégica y a la conectividad en la zona.

En este despliegue, que se extiendió por cuatro meses, la unidad desarrolló tareas de remolque, apoyo a maniobras, transporte de material y sostenimiento de operaciones en zonas caracterizadas por condiciones meteorológicas adversas, como bajas temperaturas, intensos vientos y las complejidades propias del entorno antártico.

Compromiso, profesionalismo y eficiencia de la dotación

La dotación del ATF-66 Galvarino fue recibida por el comandante en jefe de la Segunda Zona Naval y jefe de la Defensa Nacional para las provincias de Arauco y Biobío, contraalmirante Edgardo Acevedo, junto al Estado Mayor de la Segunda Zona Naval y jefes y comandantes de unidades y reparticiones dependientes.

El comandante de la unidad, capitán de corbeta Cristhian Putz, señaló que en el marco de esta comisión se realizaron cinco navegaciones hacia la Antártica desde Punta Arenas, durante las cuales “se transportaron cerca de 1.700 toneladas de carga destinadas a la construcción del futuro muelle en Bahía Fildes".

En cuanto a la cantidad de carga transportada, el capitán Putz destacó que ese volumen "representa alrededor del 22% del total de la carga movilizada en la operación Base Soberanía por el conjunto de las unidades navales participantes”.

Asimismo, el comandante del remolcador ATF-66 Janequeo subrayó el alto nivel de exigencia de la misión, destacando el compromiso, profesionalismo y eficiencia de la dotación, que permitió cumplir exitosamente todas las tareas encomendadas.

Fuente: infodefensa.com

