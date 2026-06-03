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3 de junio de 2026

FUNDACIÓN EDUCACIONAL OPORTUNIDAD LLAMA A RECONOCER A EDUCADORAS DE PÁRVULOS DE MAGALLANES EN EL "GLOBAL TEACHER PRIZE CHILE 2026"

Buenos días región.

fundacioneducacionaloportunidad

En una reciente intervención en el matinal "Buenos Días Región", Paula Armijo, jefa del programa "Un Buen Comienzo" de la Fundación Educacional Oportunidad, relevó la importancia crítica de la educación inicial y anunció que ya se encuentran abiertas las postulaciones para la undécima versión nacional del Global Teacher Prize Chile, conocido mundialmente como el "Nobel de la Enseñanza".

El valor de la primera infancia y el lenguaje

Durante la conversación, Armijo explicó que la Fundación Educacional Oportunidad lleva 20 años trabajando para asegurar la calidad del aprendizaje desde la base. En particular, el programa "Un Buen Comienzo" se enfoca en los niveles de pre-kínder y kínder, fortaleciendo las prácticas pedagógicas para fomentar el desarrollo del lenguaje y la lectoescritura a través del disfrute de la lectura diaria.

"Es fundamental concientizar sobre la importancia de esta etapa, donde se forman las bases que sustentarán toda la trayectoria educativa de los niños. Buscamos que la lectura no sea solo una escucha, sino un momento motivador y seguro que involucre también a las familias", señaló la experta, subrayando el desafío de equilibrar la enseñanza con el uso de pantallas y tecnologías actuales.

Convocatoria abierta: Global Teacher Prize 2026

Uno de los hitos destacados de la entrevista fue la invitación a las comunidades educativas de Magallanes a participar en el Global Teacher Prize Chile 2026. Por tercer año consecutivo, el certamen organizado por Elige Educar incluye una categoría específica para Educación Parvularia, impulsada por la Fundación Educacional Oportunidad y la Fundación YA.

Las categorías disponibles para este año son:

  1. Educación Integral: Para docentes de diversas asignaturas.

  2. Educación Musical: Para profesores de música.

  3. Educación Parvularia: Específicamente para educadoras y educadores de párvulos en ejercicio.

Un llamado a la descentralización

Paula Armijo enfatizó que este premio busca reconocer prácticas innovadoras en todo Chile, rompiendo el centralismo. Como ejemplo, mencionó a la ganadora nacional de 2025, Johanna Hernández, una educadora de Frutillar destacada por sus proyectos de educación ambiental.

"Queremos que este concurso llegue a todas las partes del país, especialmente a regiones como Magallanes. Invitar a reconocer a ese profesor o educadora que ha dejado una huella es un ejercicio de validación muy potente para la labor docente", afirmó Armijo.

Cómo postular:
Las comunidades educativas, padres, apoderados o los mismos docentes pueden realizar la postulación de forma sencilla a través del sitio web oficial: www.gtpchile.cl .

  • Plazo máximo: Hasta el 21 de junio de 2026.

  • Requisitos: Completar un breve relato sobre la práctica pedagógica y los datos del docente o educadora en ejercicio.


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DOCENTES DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESCOLAR DEL PROGRAMA EXPLORA SE CAPACITARON EN PUERTO NATALES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC ENMARCADO EN LA PRIMERA TRANSFERENCIA METODOLÓGICA

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