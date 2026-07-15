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15 de julio de 2026

OBISPO ÓSCAR BLANCO DESTACA LLAMADO DEL PAPA LEÓN XIV A RESGUARDAR LA DIGNIDAD HUMANA FRENTE AL AVANCE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Buenos días región

obispomagallanes

La primera encíclica del Papa León XIV, Magnífica Humanidad, fue el eje central de la conversación sostenida esta mañana por el Obispo de la Diócesis de Punta Arenas, Mons. Óscar Blanco, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Durante la entrevista, el prelado explicó que el documento constituye una invitación abierta a toda la sociedad para reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico desde la perspectiva de la dignidad de la persona humana.

Blanco señaló que la encíclica, publicada el pasado 15 de mayo, marca las primeras orientaciones del pontificado de León XIV y precisó que estos documentos están dirigidos "a todos los hombres y mujeres de buena voluntad", más allá del mundo católico.

"No es una encíclica sobre la inteligencia artificial, sino que es una reflexión desde la doctrina social de la Iglesia con esta preocupación que tiene sobre la tecnología y cómo la tecnología va influenciando en el quehacer de la persona misma y en la humanidad", afirmó.

El obispo explicó que el eje del texto es la protección de la persona humana en el contexto del acelerado desarrollo digital. En ese sentido, enfatizó que el Papa no plantea un rechazo a las nuevas tecnologías, sino un llamado a utilizarlas de manera responsable.

"Lo que invita es a ponerlo en el justo lugar. Digamos que la inteligencia artificial no es algo neutro, que tiene también sus algoritmos y que alguien los realiza, que tiene sus intereses creados particulares", sostuvo.

Asimismo, recalcó que ninguna herramienta tecnológica puede sustituir aquello que es propio del ser humano.

"La inteligencia artificial no es humana, ya la inteligencia artificial no ama. La inteligencia artificial no tiene conciencia, no tiene libertad, no tiene alma", expresó.

En la entrevista también abordó uno de los aspectos que la encíclica desarrolla respecto del mundo laboral. Mons. Blanco indicó que el trabajo constituye un elemento esencial para la dignidad de las personas y advirtió sobre el riesgo de reemplazar masivamente a los trabajadores por sistemas automatizados.

"La inteligencia no puede venir a reemplazar el quehacer de la persona", afirmó, agregando que el documento plantea una reflexión sobre "qué humanidad estamos construyendo" frente al desarrollo tecnológico.

El obispo explicó que el Papa utiliza las imágenes bíblicas de la Torre de Babel y la reconstrucción de Jerusalén para contrastar dos modelos de sociedad: uno basado en el control y la autosuficiencia, y otro centrado en la comunidad, la participación y el bien común.

Otro de los temas destacados fue la responsabilidad en el uso de la información y las comunicaciones digitales. Blanco advirtió sobre los riesgos de la desinformación y del uso indebido de contenidos generados mediante inteligencia artificial.

"Muchas veces la IA puede engañarnos, se puede entregar una información falsa. Tenemos que tener también una mirada crítica frente a lo que se nos está diciendo, se está informando", indicó.

En la conversación también se abordó la preocupación que manifiesta la encíclica respecto de los conflictos armados y el uso de tecnologías aplicadas a la guerra. El obispo señaló que el Papa llama a impedir que estos avances sean utilizados para la destrucción de personas o para normalizar la violencia.

"Puede hacer mucho daño, como también puede hacer mucho bien", señaló, insistiendo en que el desarrollo tecnológico debe orientarse siempre "por el bien común, la verdad, la justicia, la libertad y que nos ayude a crecer como persona".

Finalmente, Mons. Óscar Blanco invitó especialmente a los jóvenes a acercarse a la lectura de la encíclica, destacando que, pese a existir resúmenes y contenidos audiovisuales disponibles en internet, la lectura íntegra del documento permite una reflexión más profunda.

"La inteligencia artificial es una realidad, es algo con lo que convivimos todos los días, pero que como muy bien lo dice el Papa puede hacer mucho bien, pero también nos puede hacer mucho mal y de eso tenemos que estar atentos. Tenemos que cuidar nuestra dignidad de ser persona, tenemos que cuidar la dignidad de la familia, tenemos que cuidar nuestras relaciones humanas, tenemos que cuidar el don de la paz", concluyó.

Durante el programa también se informó que próximamente llegarán nuevos ejemplares impresos de la encíclica a la librería del Obispado de Punta Arenas, luego del interés que ha despertado el documento entre la comunidad.


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