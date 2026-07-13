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13 de julio de 2026

DECLARAN CULPABLE A MUJER QUE GOLPEÓ A SU PADRE CON UN BATE DE BÉISBOL EN PLENA CALLE EN PUNTA ARENAS

La víctima sufrió múltiples golpes en la cabeza. La Fiscalía insistió en una pena de 15 años de cárcel.

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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas declaró culpable a Vanessa Montaña Muñoz por el delito de parricidio frustrado en contra de su padre, hecho ocurrido en febrero de 2025.

De acuerdo con la investigación, la mujer interceptó a la víctima en la intersección de las calles Jorge Montt y Club Hípico. Tras descender de su vehículo, lo golpeó reiteradamente en la cabeza con un bate de béisbol.

La agresión terminó gracias a la intervención de transeúntes y vecinos que se encontraban en el lugar. La víctima fue trasladada al Hospital Regional de Punta Arenas, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Defensa alegó legítima defensa

Durante el juicio, la defensora de la acusada sostuvo que actuó en legítima defensa. Sin embargo, el tribunal desestimó esa tesis al concluir que no existían antecedentes que acreditaran una provocación ilegítima por parte de la víctima.

Tras el veredicto, la Fiscalía mantuvo su solicitud de una pena de 15 años de cárcel para la acusada. La lectura de la sentencia quedó fijada para el próximo 20 de julio, a las 13:15 horas.

Fuente: adnradio.cl

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