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11 de abril de 2026

SERNAMEG INICIA ACADEMIA MUJER EMPRENDE 2026 CON 73 PARTICIPANTES EN MAGALLANES

​El programa busca fortalecer competencias técnicas y de gestión para el desarrollo de emprendimientos liderados por mujeres.

Lanzamiento Mujer Emprende

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género dio inicio a la Academia Mujer Emprende 2026 en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, instancia que reúne a 73 mujeres emprendedoras en modalidad presencial y online.

La iniciativa marca el comienzo del proceso formativo del programa Mujer Emprende, el cual contempla contenidos orientados al desarrollo de habilidades en gestión, innovación, marketing y tecnologías, además de incorporar un enfoque de género para abordar brechas en el ámbito económico.

La directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, señaló que este programa busca fortalecer las capacidades de las participantes y generar oportunidades para el crecimiento de sus negocios en la región. En tanto, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo económico de las mujeres.

El programa considera tres etapas, comenzando con la Academia Mujer Emprende, que entrega formación diferenciada según el nivel de cada emprendimiento. Posteriormente, se contemplan instancias de redes y asociatividad, junto con la posibilidad de acceder a un fondo concursable de hasta 5 millones de pesos para proyectos colectivos.

Desde la organización indicaron que esta iniciativa busca aportar al desarrollo de los emprendimientos locales y a la generación de nuevas oportunidades económicas para mujeres en la región.


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