Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

14 de mayo de 2026

SUBSECRETARIA DE LA MUJER INICIA DESPLIEGUE EN MAGALLANES CON FOCO EN AUTONOMÍA ECONÓMICA, MESAS DE CUIDADO Y SALUD PREVENTIVA

Buenos días región.

subsecretariaminmujer

En el marco de su primera gira oficial a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Daniela Castro Araya, visitó los estudios de Polar Comunicaciones para abordar las prioridades de la cartera, el trabajo presupuestario intersectorial y los desafíos territoriales específicos de la zona austral, marcada por un alto índice de población adulta mayor.

Sello descentralizador y presupuesto 2027

La autoridad, oriunda de la Región de Antofagasta, enfatizó que la descentralización es el eje central del mandato iniciado el pasado 11 de marzo junto a la ministra Judith Marín. Castro anunció que la cartera ya se encuentra trabajando de forma anticipada en la formulación del presupuesto para el próximo año, con un diseño enfocado en la eficiencia de los programas estatales y el fortalecimiento de la oferta programática del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), como el programa "4 a 7", que apoya el cuidado de hijos de mujeres trabajadoras.

Autonomía económica y alianza público-privada

Como pilar fundamental para erradicar la violencia intrafamiliar y potenciar el desarrollo femenino, la subsecretaria destacó la importancia de la inserción laboral en industrias tradicionalmente masculinizadas. Su agenda en Magallanes incluye reuniones de trabajo con emprendedoras locales y una visita a una planta salmonera de la región.

"La autonomía económica de la mujer es un factor relevante para salir de otras situaciones que tiene nuestro ministerio que abordar, como la violencia doméstica", puntualizó Castro, agregando que es clave incentivar a las corporaciones a entender el valor de los equipos heterogéneos y motivar a las niñas hacia liderazgos no tradicionales, más allá de la vigencia de la Ley de Mujeres en Altos Directorios.

Crisis demográfica, mesas de cuidado y salud de las mujeres

Ante el envejecimiento de la población y las bajas tasas de natalidad, la subsecretaria subrayó la necesidad de avanzar con urgencia en el debate del financiamiento de salas cuna y en la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

En materia de cuidados, informó sobre el reciente establecimiento de las primeras mesas de cuidado, que buscan robustecer el apoyo integral a las cuidadoras, muchas de las cuales en Magallanes son adultas mayores y jefas de hogar. Asimismo, adelantó una reunión clave con la Subsecretaría de Salud para abordar las listas de espera oncológicas lideradas por el Ejecutivo y la prevención del cáncer de mama y cervicouterino.

En este ámbito, realizó un llamado explícito a ejercer los derechos laborales vigentes: "Las mujeres tienen el derecho a medio día laboral o administrativo para efectos de hacerse chequeos médicos preventivos. Utilicen ese beneficio, es con goce de sueldo. Prevenir es lo fundamental".

Tolerancia cero a la violencia y sanciones a "pitanzas" en líneas de emergencia

Finalmente, en el bloque de seguridad y prevención, la abogada de profesión recordó que los canales de orientación de Sernameg y el fono de denuncia de Carabineros (149) están activos. No obstante, alertó sobre una grave problemática que afecta la respuesta oportuna a las víctimas: las llamadas falsas o destructivas.

"Existe una situación de pitanzas muy graves que impiden que ingresen los llamados de otras mujeres que necesitan ayuda", denunció la subsecretaria, anunciando reuniones de urgencia con la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la Subsecretaría de Prevención del Delito para impulsar sanciones legales específicas contra quienes hagan mal uso de estas líneas de emergencia.





pgmjejasdehogar

PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR INICIA SU CICLO 2026 EN PUNTA ARENAS CON 120 PARTICIPANTES Y UN FUERTE ENFOQUE EN LA DIVERSIDAD Y LA AUTONOMÍA ECONÓMICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CÁMARAS MUNICIPALES FRUSTRAN ROBO DE CABALLO EN PARQUE MARÍA BEHETY

Leer Más

El rápido despliegue de patrullas de Seguridad Pública permitió evitar la sustracción de un equino mantenido bajo resguardo municipal.

El rápido despliegue de patrullas de Seguridad Pública permitió evitar la sustracción de un equino mantenido bajo resguardo municipal.

ROBO FRUSTRADO (4)
nuestrospodcast
Lanzamiento MJH 2

MÁS DE 120 MUJERES INICIAN SU PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR EN PUNTA ARENAS

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
PÁMPIDOS

CARTELERA CULTURAL 16 DE MAYO

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
puntolectura

HABILITAN PUNTO DE LECTURA INFANTIL EN OFICINA DE BIENES NACIONALES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
gascomagallanesprevencion

GASCO MAGALLANES LANZA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN PARA GENERAR CONCIENCIA SOBRE EL PELIGRO DEL MONÓXIDO DE CARBONO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336