SUBSECRETARIA DE LA MUJER INICIA DESPLIEGUE EN MAGALLANES CON FOCO EN AUTONOMÍA ECONÓMICA, MESAS DE CUIDADO Y SALUD PREVENTIVA

En el marco de su primera gira oficial a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Daniela Castro Araya, visitó los estudios de Polar Comunicaciones para abordar las prioridades de la cartera, el trabajo presupuestario intersectorial y los desafíos territoriales específicos de la zona austral, marcada por un alto índice de población adulta mayor.

Sello descentralizador y presupuesto 2027

La autoridad, oriunda de la Región de Antofagasta, enfatizó que la descentralización es el eje central del mandato iniciado el pasado 11 de marzo junto a la ministra Judith Marín. Castro anunció que la cartera ya se encuentra trabajando de forma anticipada en la formulación del presupuesto para el próximo año, con un diseño enfocado en la eficiencia de los programas estatales y el fortalecimiento de la oferta programática del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), como el programa "4 a 7", que apoya el cuidado de hijos de mujeres trabajadoras.

Autonomía económica y alianza público-privada

Como pilar fundamental para erradicar la violencia intrafamiliar y potenciar el desarrollo femenino, la subsecretaria destacó la importancia de la inserción laboral en industrias tradicionalmente masculinizadas. Su agenda en Magallanes incluye reuniones de trabajo con emprendedoras locales y una visita a una planta salmonera de la región.

"La autonomía económica de la mujer es un factor relevante para salir de otras situaciones que tiene nuestro ministerio que abordar, como la violencia doméstica", puntualizó Castro, agregando que es clave incentivar a las corporaciones a entender el valor de los equipos heterogéneos y motivar a las niñas hacia liderazgos no tradicionales, más allá de la vigencia de la Ley de Mujeres en Altos Directorios.

Crisis demográfica, mesas de cuidado y salud de las mujeres

Ante el envejecimiento de la población y las bajas tasas de natalidad, la subsecretaria subrayó la necesidad de avanzar con urgencia en el debate del financiamiento de salas cuna y en la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

En materia de cuidados, informó sobre el reciente establecimiento de las primeras mesas de cuidado, que buscan robustecer el apoyo integral a las cuidadoras, muchas de las cuales en Magallanes son adultas mayores y jefas de hogar. Asimismo, adelantó una reunión clave con la Subsecretaría de Salud para abordar las listas de espera oncológicas lideradas por el Ejecutivo y la prevención del cáncer de mama y cervicouterino.

En este ámbito, realizó un llamado explícito a ejercer los derechos laborales vigentes: "Las mujeres tienen el derecho a medio día laboral o administrativo para efectos de hacerse chequeos médicos preventivos. Utilicen ese beneficio, es con goce de sueldo. Prevenir es lo fundamental".

Tolerancia cero a la violencia y sanciones a "pitanzas" en líneas de emergencia

Finalmente, en el bloque de seguridad y prevención, la abogada de profesión recordó que los canales de orientación de Sernameg y el fono de denuncia de Carabineros (149) están activos. No obstante, alertó sobre una grave problemática que afecta la respuesta oportuna a las víctimas: las llamadas falsas o destructivas.

"Existe una situación de pitanzas muy graves que impiden que ingresen los llamados de otras mujeres que necesitan ayuda", denunció la subsecretaria, anunciando reuniones de urgencia con la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la Subsecretaría de Prevención del Delito para impulsar sanciones legales específicas contra quienes hagan mal uso de estas líneas de emergencia.

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