14 de mayo de 2026
AGRUPACIÓN SOCIOCULTURAL K-MOL IMPULSA LA REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN MAGALLANES
Comunidades en acción
El abordaje comunitario de las adicciones resulta fundamental para apoyar a las familias de la región de Magallanes frente a esta compleja problemática de salud pública. Para analizar este desafío territorial, Luis Alvarado Pesutic, representante de la Agrupación Sociocultural K-MOL, detalló las iniciativas de prevención y acompañamiento que desarrollan en Punta Arenas.
Durante su participación en el espacio Comunidades en acción, el invitado explicó a Luis Viel cómo la agrupación busca tejer redes de contención para quienes enfrentan el consumo problemático de alcohol y otras drogas. Según expuso, el enfoque de la organización radica en promover la rehabilitación mediante la integración social, evitando la estigmatización y fortaleciendo el apoyo vecinal.
Asimismo, Alvarado Pesutic enfatizó la importancia de promover estilos de vida saludables y preventivos como pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de los habitantes afectados por estas problemáticas en la zona.
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Con todo, son tres las obras de gran envergadura en curso que resultarán en un apalancamiento de recursos para Magallanes: son la carretera Porvenir-Onaisín, el muelle multipropósito de Puerto Williams, y el archivo y la biblioteca regional de Punta Arenas.
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