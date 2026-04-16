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16 de abril de 2026

OPERATIVO DEL OS.7 DE CARABINEROS DEJA DOS DETENIDOS Y DECOMISO DE DROGA, DINERO Y UN VEHÍCULO EN PUNTA ARENAS

​El operativo incluyó el ingreso al domicilio de los imputados conforme al Código Procesal Penal.

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Durante la tarde del miércoles 15 de abril, personal de la sección especializada OS.7 Magallanes concretó la detención de dos personas tras detectar una transacción de drogas en la vía pública bajo la modalidad de delivery.

El procedimiento se originó cerca de las 19:00 horas, mientras los funcionarios realizaban labores de vigilancia preventiva, momento en que observaron una operación flagrante de venta de sustancias ilícitas. Ante esta situación, se procedió a la fiscalización de los involucrados y su posterior detención.

Los imputados fueron identificados como G.E.L.C., chileno de 33 años, quien mantiene antecedentes penales y una orden vigente por el delito de tráfico en pequeñas cantidades, y M.A.B.M., chilena de 31 años, sin antecedentes previos.

En el marco del procedimiento, y conforme a lo establecido en el artículo 205 del Código Procesal Penal, se realizó el ingreso al domicilio de los detenidos, logrando la incautación de 2 gramos de clorhidrato de cocaína, 700 miligramos de marihuana y un blister del medicamento clonazepam de 2 miligramos, sujeto a control.

Además, se decomisaron 56 mil pesos en efectivo, un vehículo, dos teléfonos celulares y un arma blanca tipo cuchillo.

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AMENAZAS CON ARMA BLANCA TERMINAN CON UN DETENIDO EN PUNTA ARENAS

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