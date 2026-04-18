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18 de abril de 2026

CORRIDA ANIVERSARIO 99 DE CARABINEROS REUNIÓ A LA COMUNIDAD EN PUNTA ARENAS

​La actividad se desarrolló junto a la cuarta corrida familiar del Instituto Don Bosco, convocando a estudiantes, apoderados y Carabineros en la costanera del Estrecho.

Corrida Carabineros

Una jornada deportiva y comunitaria se vivió la mañana de este sábado en Punta Arenas, con la realización de la Corrida Aniversario 99 de Carabineros de Chile, en conjunto con la cuarta corrida familiar del Instituto Don Bosco. La actividad se desarrolló en la costanera del Estrecho, con un recorrido de 2 kilómetros.

La instancia reunió a estudiantes, padres, apoderados y funcionarios de Carabineros, en una actividad que buscó fortalecer el vínculo entre la comunidad educativa y la institución policial. La participación familiar marcó el desarrollo de la jornada, en un ambiente enfocado en la convivencia y la actividad física.

Desde la organización, se destacó que este tipo de iniciativas permite generar espacios de encuentro y colaboración, promoviendo valores como el respeto, la vida saludable y el trabajo conjunto en materia de seguridad.

La corrida también se enmarca en las actividades de conmemoración del aniversario de Carabineros de Chile, reforzando su presencia en la comunidad y fomentando instancias de acercamiento con la ciudadanía.



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